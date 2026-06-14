Hochrechnung: Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab

Bei der Schweizer Volksabstimmung zu einer Bevölkerungsobergrenze zeichnet sich ein Nein-Trend ab. Hochrechnungen rechnen mit einem Scheitern der Initiative.

Maximal 10 Millionen Einwohner bis 2050 - so will eine Initiative die Bevölkerungszahl der Schweiz deckeln. Über den Vorschlag wird am Sonntag bei einem Volksentscheid abgestimmt. 13.06.2026 | 1:37 min

Bei der Schweizer Volksabstimmung über eine Begrenzung der Migration zeichnet sich nach ersten Angaben ein Nein-Trend ab. Hochrechnungen zufolge dürfte der Vorschlag der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP), die Wohnbevölkerung bei zehn Millionen Menschen zu deckeln, scheitern.

Demnach zeichneten sich nur 45 Prozent Ja-Stimmen und 55 Prozent Nein-Stimmen ab, wie Lukas Golder vom Umfrageinstitut gfs.bern im Schweizer Fernsehen SRF sagte. Bei einer Annahme hätte die Schweiz letztlich das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union (EU) kündigen müssen.

Die Schweizer votieren, ob die ständige Wohnbevölkerung auf zehn Millionen begrenzt wird. Würde sie 9,5 Millionen Personen vor 2050 überschreiten, würden etwa Asyl und Familiennachzug gekürzt. 12.06.2026 | 2:19 min

SVP wollte Bevölkerungsdeckel von zehn Millionen Menschen bis 2050

Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) wollte die Bevölkerungszahl bis 2050 auf zehn Millionen begrenzen. Dafür sollten, wenn es auf den Grenzwert zugeht, zunächst Asyl und Familiennachzug eingeschränkt werden, in letzter Konsequenz auch die Freizügigkeit für EU-Bürger. Derzeit hat die Schweiz 9,1 Millionen Einwohner.

Die SVP hat nach mehreren gescheiterten Vorstößen gegen Migration und Ausländer ihr Anliegen dieses Mal als "Nachhaltigkeitsinitiative" deklariert. Vordergründig hieß es, die Vorlage wolle Ressourcen schonen, unverbaute Landschaften garantieren, Staus abbauen, überfüllte öffentliche Verkehrsmittel entlasten und Kriminalität senken. Die SVP machte aber keinen Hehl daraus, dass es ihr im Kern um eine Begrenzung der Migration ging.

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Quelle: Reuters, dpa