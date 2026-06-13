"Keine 10-Millionen-Schweiz!" heißt die Initiative der nationalkonservativen SVP, über die die Schweizer dieses Wochenende entscheiden. Das Rennen ist eng, die Debatte hitzig.

Die Schweizer votieren, ob die ständige Wohnbevölkerung auf zehn Millionen begrenzt wird. Würde sie 9,5 Millionen Personen vor 2050 überschreiten, würden etwa Asyl und Familiennachzug gekürzt. 12.06.2026 | 2:19 min

"Bewahren, was wir lieben", so steht es auf Aufklebern in den Nationalfarben der Schweiz, die die Initiative auf ihrer Webseite für fünf Franken zum Kauf anbieten. Es gibt auch Fahnen mit identischer Botschaft zu bestellen, außerdem Flyer und Plakate. Unterstützerinnen und Unterstützer der Initiative, so das Kalkül der Initiatoren aus den Reihen der Schweizerischen Volkspartei (SVP), sollen so weithin sichtbar machen, dass sie bei der Volksabstimmung mit Ja votieren.

Worum es bei der Abstimmung geht, wird schon aus deren Titel ersichtlich: Mit der Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz!" wollen die Initiatoren erreichen, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis 2050 die Marke von 10 Millionen nicht überschreitet.

Einwohnerzahl in den letzten Jahren deutlich gewachsen

Thomas Aeschi ist Fraktionspräsident der SVP und einer von ihnen. "Die Problematik ist, dass wir an unsere Grenzen kommen", sagt er.

Wir haben Probleme bei der Zubetonierung der Landschaft, bei der Knappheit des Bodens. „ Thomas Aeschi, SVP

Auch steigende Mieten, Staus und eine Zunahme von Gewalt und Kriminalität seien laut den Initiatoren Probleme, die auf eine gestiegene Zuwanderung zurückzuführen seien.

2024 hat die EU eine Asylreform mit schnelleren Grenzverfahren und fairerer Verteilung beschlossen. Nun tritt es in Kraft - Experten haben allerdings Zweifel an den geplanten Mechanismen. 12.06.2026 | 2:41 min

Tatsächlich ist die Zahl der Menschen, die in der Schweiz leben, zwischen 2002 und 2025 um rund 1,7 Millionen auf 9,1 Millionen Menschen gewachsen - vor allem durch Zuwanderung. Und so haben derzeit auch rund 28 Prozent der in der Schweiz lebenden Personen keinen Schweizer Pass. Die Mehrheit der Menschen kommt aus der EU, vor allem aus Italien, Deutschland und Portugal. Doch es kamen in den letzten Jahren auch viele Menschen aus anderen Ländern, die beispielsweise in der Schweiz Asyl suchen.

Personenfreizügigkeit mit der EU steht auf dem Spiel

Offizielle staatliche Prognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerung auch in den nächsten Jahren weiter wächst. Die Zahl von 9,5 Millionen Menschen könnte 2031 überschritten werden.

Bei einem Ja zur SVP-Initiative wären die Schweizer Regierung und das Parlament bei einer Überschreitung dieser Schwelle verpflichtet, Maßnahmen im Asylbereich und beim Familiennachzug zu ergreifen. Würde vor 2050 die 10-Millionen-Einwohner-Marke überschritten, müsste die Schweizer Regierung internationale Verträge kündigen, die im Zusammenhang mit Migration stehen - als letzte Option auch die Personenfreizügigkeit mit der EU. Es wäre ein Schritt mit weitreichenden Konsequenzen.

Rentendiskussion: Die Schweiz setzt auf ein Drei-Säulen-Modell für die Rente. Was steckt dahinter und könnte es ein Vorbild für Deutschland sein? Ein Blick über die Grenze. 13.01.2026 | 2:07 min

Die Co-Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SP), Mattea Meyer, warnt vor "dramatischen Folgen" der SVP-Initiative.

Arbeitsplätze würden vernichtet werden, wir hätten einen massiven Pflegenotstand, weil einfach nicht mehr genügend Pflegekräfte in der Schweiz arbeiten könnten, unsere Löhne und Renten kämen unter Druck. „ Mattea Meyer, SP

Von einer "menschenverachtenden Politik" der SVP spricht sie. Ihre sozialdemokratische Partei gibt den Schweizern die Empfehlung, mit Nein zu stimmen - genauso wie andere Parteien vom linken bis zum mittleren politischen Spektrum. Auch Parlament und Bundesregierung empfehlen, mit Nein zu stimmen. SVP und die christlich-konservative EDU werben für ein Ja.

Letzte Umfrage: Knappe Mehrheit für Ablehnung der Initiative

In der Schweizer Bevölkerung sind die Diskussionen über die Initiative kontrovers, teils hitzig. Landauf, landab hängen Plakate von Befürwortern und Gegnern, in den Medien ist die Volksabstimmung extrem präsent, auch in Gesprächen im Verein, bei der Arbeit, in der Bar. Die SVP-Initiative polarisiert, gilt in der Schweiz als eine der umstrittensten und folgenreichsten Volksinitiativen der letzten Jahre.

Im März 2026 haben sich die Menschen in der Schweiz per Volksabstimmung gegen eine Reduzierung des Rundfunkbeitrags entschieden. Rund 370 Euro beträgt die Gebühr pro Jahr. 08.03.2026 | 1:14 min

Eine im Mai veröffentlichte repräsentative Umfrage der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft sah noch eine Patt-Situation zwischen Befürwortern und Gegnern. Eine zweite Umfrage von Anfang Juni sieht nun eine Mehrheit gegen die Initiative: 52 Prozent der Schweizer wollen demnach mit Nein stimmen, 45 Prozent mit Ja. Erste Ergebnisse und Hochrechnungen wird es am Sonntag wohl bereits um die Mittagszeit geben, das finale Ergebnis könnte dann am Nachmittag feststehen.

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