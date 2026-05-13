Update am Morgen: Rivalen im Reich der Mitte

Guten Morgen,

wenn Donald Trump heute Peking besucht, ist er - trotz aller Rivalitäten zwischen China und den USA - in einer Hinsicht unter Gleichgesinnten. Genau wie er haben Pekings Machthaber vor allem eines im Sinn: Für ihr Land wollen sie mehr - mehr Wachstum, mehr Einfluss, mehr Ansehen.

Die USA stehen dabei eigentlich im Weg, zum einen als weiterhin dominierende Supermacht, zum anderen als aktiver Teil des Krieges gegen Iran - der auch Chinas Wirtschaft nachhaltig beeinträchtigt. Dennoch kann Amerikas Präsident in Peking auf einen pompösen Empfang hoffen, denn eines will Chinas Führung ganz sicher nicht: ein noch schlechteres Verhältnis zwischen den beiden Ländern.

Damit ist noch nicht gesagt, dass Trump am Ende mit den gewünschten "guten Deals" nach Hause fährt. Denn China könnte verlockt sein, endlich einmal durchblicken zu lassen, dass es praktisch schon dabei ist, die Supermacht USA vom Thron zu stoßen.

Zum Glück für Donald Trump geht Chinas Führung in solchen Fragen deutlich subtiler vor als er selbst: Markige Sprüche von Xi Jinping oder ein echter politischer Eklat sind deshalb nicht zu erwarten. Doch auch mit versteckten Details könnte China beim Gipfel klarmachen, wer in Zukunft vielleicht weltweit das Sagen hat.

12.05.2026 | 60:24 min

Welche Details das sind, das diskutiert unsere China-Korrespondentin Elisabeth Schmidt im aktuellen auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt" mit unseren Kollegen Elmar Theveßen und Ulf Röller.

Auch einen Einblick in die Methoden, mit denen China seine Wachstumsziele umsetzt, hat Elisabeth Schmidt eingefangen: In einer Reportage zeigt sie, wie China in den legendären Regenbogenbergen Wirtschaftsinteressen und ideologische Ziele miteinander verbindet. Tourismus als Einnahmequelle und Bühne für Nationalismus - damit erreichte das Regime im letzten Jahr 95 Millionen mehr gebuchte Reisen von Chinesen im eigenen Land - die ausländischen Touristen noch gar nicht mitgezählt.

ZDF auslandsjournal, 12.05.2026 15:00 Uhr 12.05.2026 | 6:12 min

Was genau sich Donald Trump in Peking heute anschauen wird und wie die Gespräche ausgehen, erfahren Sie natürlich auch in unserer ZDF-Berichterstattung.

Herzliche Grüße



Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Iran besitzt laut Berichten noch Großteil seines Raketenarsenals: Die "New York Times" berichtet über Erkenntnisse von US-Geheimdiensten, wonach Iran noch etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals habe, das er vor dem Krieg hatte. Die Zeitung beruft sich dabei auf Personen, die mit den Geheimdiensterkenntnissen von Anfang dieses Monats vertraut sind. Demnach habe Iran auch wieder Zugang zum Großteil seiner unterirdischen Raketenlager, heißt es.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff in der Ukraine: Vier weitere Menschen seien bei der Attacke am Abend verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Krankenhaus behandelt werde, schreibt der Regionalgouverneur Olexander Hanscha auf der Plattform Telegram. Bei den Getöteten handele es sich um eine 65-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann.

Russland testet lange angekündigte Sarmat-Interkontinentalrakete: Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekündigten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekanntgegeben. Es handle sich um das "mächtigste Raketensystem der Welt", sagte Putin nach dem Test. Eine Sarmat-Rakete könne mehr als viermal so schwere Sprengköpfe tragen wie jegliches westliche System und habe eine Reichweite von 35.000 Kilometern. "Bis Jahresende" werde die Sarmat einsatzbereit sein, fügte der Kreml-Chef an.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Sitzung des Bundeskabinetts / Ministerpräsidentenwahl im baden-württembergischen Landtag / EU-Gericht urteilt im Markenstreit um Namen "Obelix" 13.05.2026 | 0:52 min

Bundeskabinett tagt: Die Regierung will heute unter anderem einen Beschluss zur Strafbarkeit von K.o.-Tropfen fassen. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) plant dazu eine Gesetzesänderung, die höhere Mindeststrafen vorsieht.

Özdemir vor der Ministerpräsidentenwahl: In Baden-Württemberg wird heute voraussichtlich Cem Özdemir (Grüne) als Regierungschef gewählt und vereidigt. Er tritt damit die Nachfolge des bisherigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann an.

Markenstreit um "Obelix": Wer denkt bei Obelix an Waffen? Genau darum dreht sich ein Streit, der heute vor dem EU-Gericht entschieden werden soll. Das Europäische Markenamt hatte 2022 einer polnischen Firma die Marke "Obelix" für Waffen und Munition eingetragen. Der "Asterix"-Verlag hat dagegen geklagt.

Sport

Im DFB-Pokal der Frauen steht morgen das Finale an. Das ZDF überträgt das Endspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern ab 15:40 Uhr live. Alle Infos zum Endspiel in Köln finden Sie hier:

Der Bundesliga droht nach dem Saisonende ein Trainerbeben. Vor dem letzten Spieltag laufen bei zahlreichen Klubs schon jetzt die Planungen auf Hochtouren.

Zahl des Tages

19,2 Millionen

So viele Katholiken gibt es in Deutschland. Heute beginnt in Würzburg der 104. Deutsche Katholikentag. Zur Eröffnung kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Ein Lichtblick

Ein britischer Kriegsveteran hat im gemäßigten Regenwald Cornwalls Trost gefunden. Zum Dank hat er es sich mit einer Organisation zur Aufgabe gemacht, diesen artenreichen Lebensraum aufzuforsten.

ZDF heute in Europa, 12.05.2026, 16:00 Uhr 12.05.2026 | 2:13 min

Gesagt

Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm. „ Albrecht Weinberg, Holocaust-Überlebender

Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Als Zeitzeuge berichtete er unermüdlich über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Bundesweit für Aufsehen sorgte Weinberg im vergangenen Jahr, als er aus Protest gegen eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD zur Migrationspolitik sein Bundesverdienstkreuz zurückgab.

ZDFheute, 12.05.2026, 17:53 Uhr 12.05.2026 | 1:32 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.05.2026 | 2:31 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ist es südlich der Donau länger freundlich. Sonst überwiegen die Wolken. Dazu gibt es immer wieder Schauer oder auch kurze Gewitter. Bei einem lebhaften Westwind werden zehn bis 16 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter und dem Team der ZDFheute-Redaktion