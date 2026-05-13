Joschka Fischer: "Amerika wird sich aus Europa zurückziehen"

Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer sieht Europa vor einem Wendepunkt. Deutschland müsse sich auf eine neue Rolle einstellen, da auf die USA künftig kein Verlass mehr sei.

Sehen Sie hier das phoenix-Interview mit dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer (Bündnis 90/ Die Grünen). 12.05.2026 | 13:37 min

Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer ist überzeugt, dass sich Europa künftig nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen kann. "Amerika wird sich aus Europa zurückziehen", erklärte der Grünen-Politiker im Fernsehsender phoenix.

Das wird einen fundamentalen Bruch mit der traditionellen Ordnung bedeuten und Deutschland in eine völlig neue Rolle bringen - eine Rolle, die wir nicht gewohnt sind. „ Joschka Fischer, Ex-Außenminister

Alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass Europa sein Schicksal militärisch selbst in die Hand nehmen müsse, so Fischer.

Der angekündigte Abzug von US-Truppen und der Verzicht auf die Stationierung von "Tomahawk"-Marschflugkörpern könnte die europäische Sicherheitspolitik spürbar verändern. 12.05.2026 | 8:58 min

Deutschland vor gewaltigen Aufgaben

"Wenn ich Donald Trump richtig lese, dann hat er innerlich mit der Nato bereits gebrochen. Darauf ist kein Verlass mehr", meinte Fischer. Diese wie auch andere Entwicklungen habe man nicht zwingend vorausahnen können. "Hinzu kamen aber individuelle Fehler. Man war der Meinung, alles ist gut. Jetzt stellt man fest: wenig ist gut", kritisierte der Außenminister der früheren rot-grünen Koalition.

Trump wolle, dass Europäer ihre Verteidigung ernst nehmen, sagt Finnlands Außenministerin, und spricht auch darüber, was Deutschland von Finnlands Sicherheitspolitik lernen kann. 07.05.2026 | 7:15 min

Innenpolitisch stehe die deutsche Politik vor gewaltigen Aufgaben, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch bei der Finanzierung des Sozialstaats, der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und bei der Digitalisierung.

Es ist ein ganzes Bouquet von Herausforderungen, vor denen Deutschland steht. Wir müssen das energisch anpacken. „ Joschka Fischer, Ex-Außenminister

Phishing, Ransomware, Millionenschäden: Deutschland ist eines der Top-Angriffsziele weltweit. Innenminister Dobrindt plant ein neues Gesetz zur aktiven Cyberabwehr. 13.05.2026 | 1:36 min

Warnung vor Abkehr von Europa

Er habe Kanzler Friedrich Merz (CDU) mehr Erfolg gewünscht, als der aktuell habe - "im Interesse des Landes".

In den nächsten Jahren werde sich zeigen, ob Deutschland den europäischen Weg beibehalte, oder die nationale Karte spiele, wie dies die AfD wolle. "Das hielte ich für eine Katastrophe. Und das würde alles in Frage stellen, was die Bundesrepublik seit 1949 erreicht hat."

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.