Ex-Außenminister sieht neue Weltordnung:Joschka Fischer: "Amerika wird sich aus Europa zurückziehen"
Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer sieht Europa vor einem Wendepunkt. Deutschland müsse sich auf eine neue Rolle einstellen, da auf die USA künftig kein Verlass mehr sei.
Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer ist überzeugt, dass sich Europa künftig nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen kann. "Amerika wird sich aus Europa zurückziehen", erklärte der Grünen-Politiker im Fernsehsender phoenix.
Alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass Europa sein Schicksal militärisch selbst in die Hand nehmen müsse, so Fischer.
Deutschland vor gewaltigen Aufgaben
"Wenn ich Donald Trump richtig lese, dann hat er innerlich mit der Nato bereits gebrochen. Darauf ist kein Verlass mehr", meinte Fischer. Diese wie auch andere Entwicklungen habe man nicht zwingend vorausahnen können. "Hinzu kamen aber individuelle Fehler. Man war der Meinung, alles ist gut. Jetzt stellt man fest: wenig ist gut", kritisierte der Außenminister der früheren rot-grünen Koalition.
Innenpolitisch stehe die deutsche Politik vor gewaltigen Aufgaben, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch bei der Finanzierung des Sozialstaats, der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und bei der Digitalisierung.
Warnung vor Abkehr von Europa
Er habe Kanzler Friedrich Merz (CDU) mehr Erfolg gewünscht, als der aktuell habe - "im Interesse des Landes".
In den nächsten Jahren werde sich zeigen, ob Deutschland den europäischen Weg beibehalte, oder die nationale Karte spiele, wie dies die AfD wolle. "Das hielte ich für eine Katastrophe. Und das würde alles in Frage stellen, was die Bundesrepublik seit 1949 erreicht hat."
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