Update am Morgen:Bedrohtes Paradies und Gewalt in Putins Armee
von Andreas Klinner
Guten Morgen,
heute möchte ich Sie mit einer Vorstellung wecken, vor der selbst palmengesäumte Fototapeten verblassen. Mit Bildern einer Karibikinsel, die von Stränden, Lagunen und Höhlen gesäumt ist. Ein Paradies auf Erden, ein bedrohtes. Denn Bonaire könnte bald verschwinden, verschluckt vom steigenden Meeresspiegel.
Deshalb haben die Bewohner der zu den Niederlanden gehörenden Antillen-Insel ihr europäisches Mutterland verklagt. Sie wollen die Regierung in Den Haag dazu bringen, sie besser vor dem Klimawandel zu schützen. Heute soll das Urteil fallen und könnte Schule machen. Unser Europamagazin "heute in Europa" berichtet heute darüber.
In der Ukraine ist der Frieden heute so fern wie gestern. Seit bald vier Jahren führt Russland Krieg gegen sein Nachbarland. Aber Putin hinterlässt auch bei seinen eigenen Landsleuten tiefe Narben: Mehr als 6.000 vertrauliche Beschwerden russischer Soldatenfamilien, geprüft von der "New York Times", zeigen, wie sehr es unter der Oberfläche brodelt.
Die Briefe enthüllen erstmals schwarz auf weiß, wie Putins Kriegsmaschinerie auch die eigenen Soldaten misshandelt, foltert, erpresst und täuscht. Die heiligen Helden, als die sie die Propaganda feiert, sind für den Kreml in Wahrheit nichts als Menschen-Material für einen Feldzug, der immer neuen Nachschub fordert. Die ganze Story am Abend im "auslandsjournal".
Stehen die Zeichen jetzt doch auf Entspannung? Nach den tödlichen Schüssen von Minneapolis kommen versöhnliche Töne aus dem Weißen Haus. US-Präsident Trump verkündet, er habe mit Minnesotas Gouverneur Tim Walz ein "sehr gutes Gespräch" geführt. Der umstrittene Einsatzleiter der Grenzschutzbehörde, Gregory Bovino, und einige seiner Leute werden wohl abziehen.
Was das für die verängstigten Menschen in der Stadt bedeutet? In der neuen Podcast-Folge von "Trump-Effekt" reden wir über die Proteste und den gewaltsamen Tod von Alex Pretti. Elmar Theveßen, Katrin Eigendorf und David Sauer analysieren im Gespräch, wie sich die politischen Fronten in den USA immer weiter verhärten.
Einen guten Tag wünscht Ihnen
Andreas Klinner, Moderator und Chef vom Dienst von "heute in Europa"
Ausführlich informiert
Nach tödlichen Schüssen von ICE in Minneapolis signalisiert Präsident Trump ein Einlenken. Wie geht es jetzt weiter? Und was darf ICE rechtlich überhaupt? ZDFheute live analysiert:
Was heute noch wichtig ist
US-Notenbank Fed entscheidet über Geldpolitik: Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte den Leitzins nach zwei Senkungsschritten konstant halten. Experten erwarten, dass der geldpolitische Schlüsselsatz in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben wird.
Neuer Landeschef in Sachsen-Anhalt: In dem Bundesland soll ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Nach dem Rückzug von Regierungschef Reiner Haseloff soll der bisherige Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) sein Nachfolger werden. Darauf hatten sich die Koalitionspartner vorab geeinigt.
Koalitionsausschuss in Berlin: Die Spitzen von Union und SPD beraten ab dem späten Nachmittag. Es ist die erste Sitzung im Jahr 2026 für das wichtigste Entscheidungsgremium der schwarz-roten Koalition.
Handball EM
Den ersten Matchball zum Einzug ins EM-Halbfinale haben die deutschen Handballer gegen Dänemark liegen gelassen - heute Abend haben sie aber noch eine Chance. Wenn das DHB-Team gegen Frankreich nicht verliert, stehen Wolff, Knorr und Co. unter den besten vier Mannschaften des Kontinents. Das ZDF überträgt die Partie ab 17:40 Uhr live:
Sport | Handball:Hauptrunde I: Deutschland - Frankreich
Sportlich in den Tag
Der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League mit 18 parallel ausgetragenen Partien wird am Abend wieder Spannung und Spektakel pur bieten. Der FC Bayern ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert, Eintracht Frankfurt schon ausgeschieden - für Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund ist beides noch möglich. Warum beim BVB in dieser Situation Emre Can besonders wichtig ist, erklärt Autor Patrick Brandenburg:
Ein Lichtblick
Glätte, Nässe und eisiger Wind machen vielen zu schaffen. Doch am Brocken suchen manche genau das: Leicht bekleidete Wanderer trotzen dem Winterwetter.
Gesagt
Russland klagt wegen unliebsamer Pappfiguren: Wagenbauer Jacques Tilly über einen absurden Prozess, politische Drohgebärden und unbeugsame Satire:
- "Satire tut weh": Jacques Tillys Figuren stören Putin
Weitere Schlagzeilen
- Arizona: Schwerverletzter nach Schüssen - offenbar US-Beamte beteiligt
- Bericht: Zwei Bundesbeamte gaben Schüsse auf Pretti ab
- Arbeitsministerin Bas: Sozialstaatsreform "bis 2027 auf den Weg bringen"
- Kiesewetter bei Lanz: "Die Brandmauer wird nicht fallen"
- Care-Report: Wo humanitäre Krisen unsichtbar bleiben
- Oma und Opa im Ehrenamt: Mehr als Kinderbetreuung
Die Nachrichten im Video
So wird das Wetter heute
Am Mittwoch bleibt der Himmel meistens bedeckt. Im Westen und in der Mitte fällt Schnee oder Regen, in den Mittelgebirgen teilweise auch gefrierender Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus ein und plus sechs Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.
Zusammengestellt von David Metzmacher
