  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Arizona: Verletzter bei Schusswaffenvorfall wohl mit US-Beamten

US-Bundesstaat Arizona:Schwerverletzter nach Schüssen - offenbar US-Beamte beteiligt

|

Nahe der Grenze zwischen den USA und Mexiko ist ein Mensch angeschossen und schwer verletzt worden. Offenbar waren erneut US-Beamte an dem Vorfall beteiligt.

Abzeichen der US Border Patrol

Die US-Grenzschutzeinheit "Customs and Border Patrol" (CBP) soll in die Schüsse in Arizona verwickelt gewesen sein.

Quelle: AP

Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der Grenzschutz der USA involviert gewesen sein soll, ist ein Mensch im US-Bundesstaat Arizona Medienberichten zufolge verletzt worden. Er befand sich im kritischen Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf zuständige Behörden vor Ort berichteten.

Der Sender NBC bezieht sich auf eine Sprecherin des Sheriffs von Pima County und eine Pressemitteilung der Feuerwehr von Santa Rita. Demnach sei eine Person, deren Identität noch nicht bekannt ist, gegen 07:30 Uhr im südlichen Pima County, Arizona, in der Nähe der Grenze zu Mexiko angeschossen worden.

Zwei ICE-Agenten führen einen Mann ab und im Vordergurnd ist ein Bild von Trump.

Nach tödlichen Schüssen von ICE in Minneapolis signalisiert Präsident Trump ein Einlenken. Wie geht es jetzt weiter? Und was darf ICE rechtlich überhaupt? ZDFheute live analysiert.

27.01.2026 | 28:41 min

Das zuständige Polizeirevier "Pima County Sheriff Department" im Süden des Bundesstaates bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Border Patrol - also der Grenzschutz - bei dem Vorfall involviert gewesen sei. Diese Behörde äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Polizeibehörde ermittelt

In einer Mitteilung erklärte Sheriff Chris Nanos, dass seine Behörde mit dem FBI und der Zoll- und Grenzschutzbehörde zusammenarbeite, um den Vorfall zu untersuchen.

"Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld und Verständnis, während diese Ermittlungen voranschreiten", so die Sheriff-Behörde von Pima County.

Wir werden alle Aspekte des Vorfalls gründlich untersuchen, jedoch sind diese Ermittlungen komplex und erfordern Zeit.

Sheriff-Behörde von Pima County

Menschen besuchen stehen an der gedenkstätte von Renee Good. Polizei-Absperrband ist im Vordergrund zu sehen

Nach dem zweiten tödlichen Schusswaffeneinsatz durch US-Bundesbeamte in Minneapolis werden die Rufe nach umfassenden Ermittlungen zu dem Fall lauter – auch unter den Republikanern.

26.01.2026 | 3:04 min

Hintergründe noch unklar

NBC News berichtete unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr, dass am Dienstagvormittag (Ortszeit) eine Person angeschossen worden sei. Wie genau es zu dem Schusswaffenvorfall gekommen war, war zunächst unklar.

Der Mensch sei dann mit einem Hubschrauber in ein regionales Traumazentrum geflogen worden. Das Büro des Sheriffs habe mitgeteilt, dass es mit der Bundespolizei FBI und der Grenzschutzbehörde zusammenarbeite, berichtete der Sender ABC News.

Quelle: dpa, Reuters
Über tödliche Schüsse durch US-Bundesbeamte berichteten wir in mehreren Sendungen, zuletzt bei ZDFheute live am 27.01.2026 ab 19:30 Uhr. 
Thema
USA

Mehr zu Schusswaffenvorfällen

  1. Dieser Screenshot aus einem Video zeigt Alex Pretti (links) und einen Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde, bevor er am 24.01.2026 in Minneapolis, Minnesota, erschossen wurde.
    Faktencheck

    Wieder tödliche Schüsse in Minneapolis:Was auf den Videos zu sehen ist - und was offen bleibt

    von Jan Schneider
    mit Video1:28
  2. Ein Schild für Alex Pretti, der von ICE-Beamten erschossen wurde, wird während einer Mahnwache in Minneapolis gezeigt

    37-Jähriger von ICE-Beamten erschossen:Eltern werfen US-Regierung "abscheuliche" Lügen vor

    mit Video2:10
  3. Tränengas wird gegen Demonstranten eingesetzt, nachdem es in der Nähe des Ortes, wo Renee Nicole Good von einem ICE‑Beamten erschossen wurde, zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Bundesbeamten kommt.
    FAQ

    Nach tödlichen Schüssen in Minneapolis:Was hinter ICE steckt - und wie Trump die Behörde aufrüstet

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video0:33
  4. Minnesota: tödliche Schüsse durch ICE-Agenten
    Faktencheck

    War es Notwehr, wie Trump behauptet?:Was wirklich beim tödlichen Einsatz in Minneapolis geschah

    von Oliver Klein und Jan Schneider
    mit Video1:10