Arizona: Verletzter bei Schusswaffenvorfall wohl mit US-Beamten

US-Bundesstaat Arizona:Schwerverletzter nach Schüssen - offenbar US-Beamte beteiligt
Nahe der Grenze zwischen den USA und Mexiko ist ein Mensch angeschossen und schwer verletzt worden. Offenbar waren erneut US-Beamte an dem Vorfall beteiligt.
Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der Grenzschutz der USA involviert gewesen sein soll, ist ein Mensch im US-Bundesstaat Arizona Medienberichten zufolge verletzt worden. Er befand sich im kritischen Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf zuständige Behörden vor Ort berichteten.
Der Sender NBC bezieht sich auf eine Sprecherin des Sheriffs von Pima County und eine Pressemitteilung der Feuerwehr von Santa Rita. Demnach sei eine Person, deren Identität noch nicht bekannt ist, gegen 07:30 Uhr im südlichen Pima County, Arizona, in der Nähe der Grenze zu Mexiko angeschossen worden.
Das zuständige Polizeirevier "Pima County Sheriff Department" im Süden des Bundesstaates bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Border Patrol - also der Grenzschutz - bei dem Vorfall involviert gewesen sei. Diese Behörde äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.
Polizeibehörde ermittelt
In einer Mitteilung erklärte Sheriff Chris Nanos, dass seine Behörde mit dem FBI und der Zoll- und Grenzschutzbehörde zusammenarbeite, um den Vorfall zu untersuchen.
"Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld und Verständnis, während diese Ermittlungen voranschreiten", so die Sheriff-Behörde von Pima County.
Hintergründe noch unklar
NBC News berichtete unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr, dass am Dienstagvormittag (Ortszeit) eine Person angeschossen worden sei. Wie genau es zu dem Schusswaffenvorfall gekommen war, war zunächst unklar.
Der Mensch sei dann mit einem Hubschrauber in ein regionales Traumazentrum geflogen worden. Das Büro des Sheriffs habe mitgeteilt, dass es mit der Bundespolizei FBI und der Grenzschutzbehörde zusammenarbeite, berichtete der Sender ABC News.
