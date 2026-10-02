Update am Morgen: Allgemeine Immobilmachung?

Guten Morgen,

wie schön wäre es, wenn man einfach mal zuhause bleiben könnte. Es wäre am billigsten. Und am wenigsten mühsam. Wer heute mit der Bahn vom Schienendrehkreuz Hannover mit dem Zug nach Berlin fahren will, muss sich auf mindestens eine Stunde Umweg einstellen - zusätzlich zu den üblichen Verspätungs-Überraschungspaketen der Deutschen Bahn.

Denn bis Ende 2027 wird der wichtige Bahnkorridor auf der Strecke zwischen Nordrhein-Westfalen und der Hauptstadt totalsaniert. Für bis zu 400 Personen- und 90 Güterzüge am Tag heißt das Umwege, Umplanungen, Fahrtverlängerung. Wer von Amsterdam nach Berlin will, kann demnächst beim Umleitungsstopp in Hamburg kurz aussteigen und sich die Beine vertreten. Denn diese Reise verlängert sich um 70 Minuten.

Muss so viel Spaßfreiheit auf der Schiene sein, wo doch gerade jetzt die Bahn durch die hohen Spritpreise doppelt attraktiv sein könnte? Ja, muss sein. Sonst wird aus einer maroden Eisenbahnstrecke eine gefährliche. Irgendwie bekommt man den Eindruck, als wolle eine höhere Gewalt uns alle dauerhaft in der Mobilität beschneiden.

Womit wir bei den exorbitanten Spritpreisen und dem Tankrabatt wären. Pünktlich um 12 Uhr gestern Mittag schossen die Preise wieder in die Höhe, nachdem sie am Countdown-Abend vor der zweiten Rabattregelung erst gesunken waren. Das Preisroulette kostet den Staat und den Verbraucher Geld, nur die Ölkonzerne nicht. Beim ersten Rabatt jüngst sollen sie von den 1,6 Milliarden Euro Kosten 200 Millionen Zusatzerlöse kassiert haben.

Live-Grafiken für Benzin und Diesel: Sinken jetzt die Spritpreise?

Mich erinnert das an die Geldzählmaschine im Supermarkt, in die ich gestern die über Jahre gesammelten Cents eingeworfen habe. Von jedem hineingeschütteten Euro hält das Gerät zehn Cent Bearbeitungsgebühr ein. Das ist Inflation plastisch gemacht. Aber ich will hier nicht meckern, dass alles nur noch teurer und schlechter wird. Von genervten Kunden an der Tankstelle oder DB-Nutzern am Bahnsteig in Hannover, Stendal oder Berlin wird man es zur Genüge hören. Das Landesstudio Hannover wird in kommenden Tagen für das heute journal über das neue Nadelöhr berichten, durch das die Bahn ihre Kunden und die eigenen Züge jagt. Weil Auf- und Verschieben nicht mehr so weitergehen kann.

Kommen Sie gut an und einen schönen Tag wünscht Ihnen

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider