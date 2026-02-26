Update am Abend: Stillstand, AfD und wieder ein Epstein-Rücktritt

Guten Abend,

sind Sie auf die Öffis angewiesen? Also auf Bus und Bahn? Dann brauchen Sie für morgen möglicherweise eine Mitfahrgelegenheit: Verdi ruft zum Warnstreik auf. Außerdem hat die AfD einen Erfolg vor Gericht errungen - die Bundespartei darf vorerst nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Im Fall Epstein hat derweil ein weiterer Prominenter seinen Hut genommen - der Chef des Weltwirtschaftsforums. Doch eine Frage bleibt offen: Was ist mit Trump?

AfD triumphiert vor Gericht

Das ist passiert: Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) darf die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Das hat das Verwaltungsgericht in Köln entschieden.

Das ist der Hintergrund: Der Bundesverfassungsschutz hatte die Partei im vergangenen Jahr als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen wehrte sich die AfD vor Gericht mit einem Eilantrag. Zugleich läuft ein Hauptverfahren am Verwaltungsgericht Köln - auf dessen Ausgang muss das BfV nun warten.

Darum ist das wichtig: Die politische Debatte über ein mögliches AfD-Verbot hätte möglicherweise mehr Tempo aufgenommen, wenn das Gericht den Eilantrag zurückgewiesen hätte. Für die Partei ist das Urteil also ein wichtiger Schritt.

Über dieses Thema berichtete die heute-Sendung am 26.02.2026 ab 17:00 Uhr.

Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Das ist passiert: Norwegens ehemaliger Außenminister Børge Brende tritt als Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) zurück. Zuvor waren seine Kontakte zu Jeffrey Epstein untersucht worden.

Das ist der Hintergrund: Aus den sogenannten Epstein-Files geht hervor, dass Brende Epstein dreimal zu Geschäftsessen getroffen hat. Außerdem hatte der Norweger auch per E-Mail und SMS Kontakt mit dem US-Millionär. Der konservative Politiker ist seit 2017 WEF-Chef.

Darum ist das wichtig: Brende ist nicht der Erste, der über die Epstein-Affäre stolpert. Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war weltweit in höchsten Kreisen vernetzt - in welchem Umfang wird Tag für Tag deutlicher. Offen bleibt die Frage, welche Rolle Epsteins Beziehung zu US-Präsident Donald Trump spielte. Werden Infos zu Trump bewusst zurückgehalten?

ZDFheute live, 25.02.2026, 21:19 Uhr 25.02.2026 | 14:07 min

Warnstreiks im ÖPNV

Das passiert: Morgen und am Samstag stehen Busse und Bahnen vielerorts still. Verdi hat im ÖPNV zu Warnstreiks aufgerufen.

Das sollten Sie wissen: Los geht es am frühen Morgen. Pendler sollten sich auf Stillstand und Verspätungen einstellen. Bestreikt werden vor allem Busse, Tram- und U-Bahnen. Nicht dabei ist die Deutsche Bahn: Regionalzüge, Fernverkehr und auch die S-Bahnen fahren. In welchen Bundesländern nicht oder nur vielleicht gestreikt wird, lesen Sie hier: Warnstreiks im ÖPNV: Das müssen Sie wissen.

Das ist der Hintergrund: Verdi fordert deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Zu den Hauptpunkten gehören kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. In einigen Ländern wird zudem über mehr Gehalt verhandelt. Wann die Tarifrunde beendet wird, ist völlig offen.

ZDFheute Xpress, 24.02.2026, 16:54 Uhr 24.02.2026 | 0:41 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Ratgeber: Richtig Lüften

Ab und zu mal das Fenster öffnen: Dass das gut ist, wussten schon unsere Großeltern. Inzwischen gibt es in den USA sogar einen TikTok-Trend: "German Lüften". Aber was war nochmal am besten - Stoß-, Quer- oder Kipplüften?

ZDF Volle Kanne, 24.02.2026, 11:29 Uhr. 24.02.2026 | 2:43 min

Sportlich in den Abend

Heute vor zehn Jahren hat FIFA-Präsident Gianni Infantino sein Amt angetreten. Er versprach in seiner Antrittsrede unter anderem, dass es wieder vermehrt um Fußball gehen solle. Was genau hat er in seiner Amtszeit erreicht? Christoph Schneider mit einer Bilanz.

ZDF sportstudio, 26.02.2026, 14:56 Uhr 26.02.2026 | 2:04 min

Nach dem klaren 4:1-Erfolg im Hinspiel ist die Ausgangssituation für den VfB Stuttgart im Rückspiel gegen Celtic Glasgow denkbar angenehm. Vor heimischer Kulisse soll nun das Weiterkommen gesichert werden. Ob sie den Einzug in die nächste Runde schaffen, erfahren Sie bei uns im Liveticker ab 18:45 Uhr.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

An einer Kreuzung im US-Bundesstaat Nebraska bricht plötzlich die Straße ein und reißt zwei wartende Autos in die Tiefe. Verletzt wird niemand.

ZDFheute Xpress, 26.02.2026, 08:56 Uhr 26.02.2026 | 0:21 min

Streaming-Tipp für den Abend

Ok, ihr Club, ihre Spielregeln: Die Podcasterin Laura Larsson begrüßt in ihrer Comedyshow drei prominente Gäste, die gegeneinander antreten. Es geht um spontane Reaktionen, kreative Pointen und schlagfertige Kommentare zum digitalen Wahnsinn. Der "Neo Social Club mit Laura Larsson" kommentiert das Internet nicht nur - er feiert es (ZDFneo, Comedy, 32 Minuten)

ZDFneo, 25.02.2026, 10:11 Uhr 25.02.2026 | 31:45 min

Aggression und Ärger nehmen zu - ob im Straßenverkehr oder online. Die Nana-Doku Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv? zeigt, was Wut mit unserem Körper macht, warum Menschen unterschiedlich auf Ärger reagieren und wie Kinder erst lernen müssen, Impulse zu kontrollieren (3sat, Doku, 44 Minuten).

3sat, Nano, 26.02.2026, 08:28 Uhr 26.02.2026 | 43:35 min

Rezept des Tages: Gebratener Kohlrabi mit Fächerkartoffeln

Volle Kanne, 26.02.2026, 08:28 Uhr 26.02.2026 | 5:29 min

So wird aus dem einfachen Ofengericht ein echter Hochgenuss: Ein Kürbiskern-Mantel macht die Kohlrabi besonders knusprig. Kombiniert wird das Ganze mit Schmorzwiebeln und Fächerkartoffeln.

Das Rezept können Sie hier herunterladen.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team