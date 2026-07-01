Starker Anstieg bei Windenergie:Erneuerbare Energien erzeugen 58 Prozent des Stroms
Der Anteil des durch erneuerbare Energien erzeugten Stroms hat 2026 im ersten Halbjahr einen neuen Höchstwert erreicht. Maßgeblich dazu beigetragen hat vor allem die Windenergie.
Erneuerbare Energien haben im ersten Halbjahr 58 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt und damit so viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Sie lagen der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.
Die Quote liegt fast drei Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Im gesamten Jahr 2025 hatte der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch 55,8 Prozent betragen.
Starker Anstieg bei Windenergie
"Der Anstieg gegenüber dem windschwachen Vorjahreshalbjahr ist insbesondere auf die höhere Stromerzeugung aus Windenergie an Land (+7,0 Prozent) und auf See (+28,3 Prozent) zurückzuführen", hieß es. Die Stromerzeugung aus Sonnenlicht stieg um 3,7 Prozent.
Weil es weniger regnete, wurde weniger Strom aus Wasserkraft erzeugt. Hier gab es einen Rückgang um 7,7 Prozent. Die Erzeugung aus Biomasse legte um 0,6 Prozent zu.
ZSW: Erneuerbare Energien sind wichtig für die Wirtschaft
ZSW-Chef Frithjof Staiß betonte die Bedeutung erneuerbarer Energieerzeugung für die Energiepreise.
Desto widerstandsfähiger werde auch die Volkswirtschaft gegenüber Energiepreisschocks. "Die Energiekrisen der vergangenen Monate und Jahre wurden durch die fossilen Energieträger ausgelöst, nicht durch die Erneuerbaren."
Der Ausbau der Erneuerbaren sei auch das "schärfste Schwert" im Kampf gegen den Klimawandel. Damit Elektrifizierung ihr volles Klimaschutzpotenzial entfalten könne, müsse der Strom aus erneuerbaren Energien stammen. Die Hitzewelle der vergangenen Tage habe sehr deutlich gezeigt, wie dringend Erfolge beim Klimaschutz erzielt werden müssten.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Klimaschutz
Umweltsoziologe im Gespräch:Klimaschutz: Was kann jeder Einzelne überhaupt tun?von Kai Remenmit Video1:36
Festakt zu 40 Jahren Umweltministerium:Merkel: "Klimawandel bleibt Überlebensfrage der Menschheit"mit Video1:39
UN-Klimaverhandlungen in Bonn:Teure Energie: Momentum für die Klimapolitik?Elisa Miebach, Bonnmit Video43:49
- Interview
Experte Volker Quaschning:"Gaskraftwerke ja, aber nicht so wie Frau Reiche es plant"mit Video1:42