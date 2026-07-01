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Erneuerbare Energien erzeugen 58 Prozent des Stroms

Starker Anstieg bei Windenergie:Erneuerbare Energien erzeugen 58 Prozent des Stroms

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Der Anteil des durch erneuerbare Energien erzeugten Stroms hat 2026 im ersten Halbjahr einen neuen Höchstwert erreicht. Maßgeblich dazu beigetragen hat vor allem die Windenergie.

Sachsen-Anhalt, Wettin-Löbejün: Windräder stehen hinter Erdhaufen am Rande eines Baufelds

Laut dpa konnten im ersten Halbjahr 58 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Vor allem der Anstieg der Windenergie soll zum Allzeithoch beigetragen haben.

01.07.2026 | 0:27 min

Erneuerbare Energien haben im ersten Halbjahr 58 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt und damit so viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Sie lagen der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

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Der Ausbau von Solar- und Windenergie kommt voran, doch das Stromnetz hinkt hinterher.

23.06.2026 | 2:45 min

Die Quote liegt fast drei Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Im gesamten Jahr 2025 hatte der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch 55,8 Prozent betragen.

Starker Anstieg bei Windenergie

"Der Anstieg gegenüber dem windschwachen Vorjahreshalbjahr ist insbesondere auf die höhere Stromerzeugung aus Windenergie an Land (+7,0 Prozent) und auf See (+28,3 Prozent) zurückzuführen", hieß es. Die Stromerzeugung aus Sonnenlicht stieg um 3,7 Prozent.

Weil es weniger regnete, wurde weniger Strom aus Wasserkraft erzeugt. Hier gab es einen Rückgang um 7,7 Prozent. Die Erzeugung aus Biomasse legte um 0,6 Prozent zu.

Hochspannungsmasten und Stromleitungen verlaufen entlang Schnellstraße.

Schon im ersten Quartal stammten 53,3 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien, ein Plus von 13,9 Prozent.

09.06.2026 | 0:27 min

ZSW: Erneuerbare Energien sind wichtig für die Wirtschaft

ZSW-Chef Frithjof Staiß betonte die Bedeutung erneuerbarer Energieerzeugung für die Energiepreise.

Je höher der Anteil der erneuerbaren Energien steigt, desto unabhängiger werden wir von Importen fossiler Energieträger.

Frithjof Staiß, ZSW-Chef

Desto widerstandsfähiger werde auch die Volkswirtschaft gegenüber Energiepreisschocks. "Die Energiekrisen der vergangenen Monate und Jahre wurden durch die fossilen Energieträger ausgelöst, nicht durch die Erneuerbaren."

Die Windräder in einem Windpark westlich von Halle ragen aus dem Morgennebel hervor.

Im Kampf gegen steigende Energiepreise setzt die Bundesregierung auf Tankrabatte. Experten sehen darin eine politische Rolle rückwärts.

19.04.2026 | 3:52 min

Der Ausbau der Erneuerbaren sei auch das "schärfste Schwert" im Kampf gegen den Klimawandel. Damit Elektrifizierung ihr volles Klimaschutzpotenzial entfalten könne, müsse der Strom aus erneuerbaren Energien stammen. Die Hitzewelle der vergangenen Tage habe sehr deutlich gezeigt, wie dringend Erfolge beim Klimaschutz erzielt werden müssten.

Straße

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen bei Hitzewellen wie dieser einen deutlichen Einfluss des Klimawandels.

26.06.2026 | 9:32 min

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Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 01.07.2026 ab 9 Uhr.
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KlimawandelEnergiewende

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