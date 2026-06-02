Merkel zu Klimaschutz: "Überlebensfrage der Menschheit"

Bei einem Festakt des Umweltministeriums mahnt Ex-Kanzlerin Angela Merkel, den Klimaschutz nicht aus dem Blick zu verlieren - und übt Selbstkritik an ihrer eigenen Amtszeit.

Das Bundesumweltministerium feiert mit einer großen Festveranstaltung seinen 40. Geburtstag. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt die Festrede. 02.06.2026 | 1:39 min

Ex-Kanzlerin Angela Merkel verlangt mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Erderwärmung.

Trotz aller anderen politischen Herausforderungen bleibt der Klimawandel eine Überlebensfrage der Menschheit. „ Angela Merkel, Ex-Kanzlerin

"Manchmal scheint mir das in diesen Tagen ein wenig in den Hintergrund zu treten", sagte die CDU-Politikerin bei einem Festakt zum 40-jährigen Bestehen des Umweltministeriums. Merkel selbst war von 1994 bis 1998 Umweltministerin.

Merkel äußert Selbstkritik

Über die erste UN-Klimakonferenz 1995 in Bonn, deren Gastgeberin sie als Ministerin war, sagte Merkel rückblickend: "Ich hatte in mir die Außenpolitikerin entdeckt." Merkel blickte zurück auf eigene Erfolge, äußerte aber auch Selbstkritik. "Es bleibt die Frage, ob es in meiner Macht gelegen hätte, beim Klimaschutz mehr Vorsorge zu treffen", merkte sie an.

Immer wieder handelten wir nach dem Prinzip Hoffnung und nicht nach dem Vorsorgeprinzip. „ Angela Merkel (CDU), Ex-Bundeskanzlerin

Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt treibe sie weiter die Frage um, ob die Menschen willens und in der Lage seien, Experten-Warnungen ernst zu nehmen - oder ob sie immer nur nach Naturkatastrophen handelten.

Laut Klimaschutzgesetz soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Der Expertenrat für Klimafragen hält das für nicht erreichbar. 18.05.2026 | 1:48 min

Die Entscheidung zum schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraft, die eine von ihr geführte schwarz-gelbe Bundesregierung 2011 nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima beschlossen hatte, verteidigte Merkel. Sie betonte:

Ich bin bis heute der Meinung, dass wir unsere Klimaziele auch ohne die Kernenergie erreichen können. „ Angela Merkel (CDU), Ex-Bundeskanzlerin

Umweltschutz: Minister sieht Erfolge

Der amtierende Umweltminister Carsten Schneider (SPD) wertete die deutsche Umweltschutzpolitik im Rückblick als Erfolg. "Die Bilanz dieser 40 Jahre kann sich sehen lassen: Deutschland ist wirtschaftlich gewachsen - und dabei gesünder und nachhaltiger geworden. Viele Gewässer sind wieder sauber - der Rhein, die Elbe und viele andere - und sie erhalten ihre Auen und ihren natürlichen Lauf zurück."

Experten meinen, das neue Klimaschutzprogramm sei schöngerechnet – und ein Flickenteppich. In diesem Film lernen Sie, warum das trotzdem Freude spenden kann. 31.03.2026 | 2:37 min

Das Bundesumweltministerium wurde am 6. Juni 1986 als Reaktion auf die Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl (heute Ukraine) gegründet. Das Haus ist auch zuständig für die Reaktorsicherheit. Zuvor fiel der Umweltschutz in die Zuständigkeit des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Die DDR war früher dran als die Bundesrepublik: Sie richtete 1972 als einer der ersten Staaten weltweit ein Umweltministerium ein.

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Quelle: dpa