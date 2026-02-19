Update am Morgen: CDU-Parteitag startet - und Merkel kommt

Guten Morgen,

kurz vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart trifft sich heute erst einmal die Parteispitze: das Präsidium, der Vorstand, am Abend dann auch viele Delegierte. Sie kommen zusammen, um in den kommenden Tagen unter anderem über ein Social-Media-Verbot für Kinder zu diskutieren. Und Friedrich Merz als CDU-Chef wiederzuwählen.

Wenn Merz dann am Freitagvormittag redet, wird eine Frau im Saal sitzen, die sich zuletzt deutlich von ihm distanziert hat: Altkanzlerin Angela Merkel. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach sagt, gerade ältere Frauen hätten nach wie vor Sympathien für Merkel. Sie habe die CDU für diese Wählergruppe geöffnet.





Es sind vor allem Frauen (aber auch nicht nur die), die mit Merkel eben auch einen Mitte-Kurs der CDU verbinden, also ein Stück ein Gegenbild zu dem, was wir aktuell sehen. „ Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin

Nun wird Merkel auf diesem Parteitag keine offizielle Rolle einnehmen. Also keine Rede halten zum Beispiel. Könnte ihre Gegenwart aber dennoch unterstreichen, dass die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz schlecht sind? Und dass die Unzufriedenheit etwa mit seiner Wirtschaftspolitik auch in den eigenen Reihen groß ist? Oder warum kommt sie sonst zu diesem Parteitag, anders als in den Jahren zuvor?

Mein Kollege Mathis Feldhoff, der Merkel und Merz schon lange begleitet, sagt, dahinter dürfte vor allem die Sorge Merkels um den Zustand der Demokratie in Deutschland stehen. Trotz ihrer Differenzen mit Merz sendet Merkel nämlich allein durch ihre Anwesenheit das Signal: Die Zeiten sind zu ernst, um nicht aufeinander zuzugehen. Demokraten müssten sich zuhören und in der Sache streiten.

Ein Bild dieses Parteitags könnte also eine klatschende Altkanzlerin während der Rede von Friedrich Merz sein. Trotz aller inhaltlicher Differenzen.

Herzliche Grüße aus Berlin,

Dominik Rzepka

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Kein Putin-Treffen in Sicht: Für Ukraines Präsident Selenskyj sind die Ergebnisse der Genfer Gespräche nicht zufriedenstellend. Weitere Gespräche sind zwar angekündigt, zentrale Fragen bleiben aber offen.

Merz sieht kaum Chancen für schnelles Ende: "Dieser Krieg wird nach meiner Einschätzung erst zu Ende gehen, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist, entweder militärisch oder ökonomisch", sagte Bundeskanzler Merz den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) und der "Rheinpfalz".

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Gedenken an Anschlagsopfer in Hanau / Erste Zusammenkunft von Trumps Friedensrat / CDU-Spitzengremien bereiten Bundesparteitag vor 19.02.2026 | 0:57 min

Trumps "Friedensrat" kommt zusammen: US-Präsident Donald Trump empfängt heute in Washington Regierungsvertreter aus rund 20 Ländern zur ersten Sitzung seines "Board of Peace". Im Mittelpunkt stehen Pläne für eine internationale Schutztruppe (ISF) und den Wiederaufbau im Gazastreifen. Trump hat den Friedensrat allerdings zu einer Art globalem Gremium erweitert, was vielfach auf Kritik gestoßen ist. Mitglieder sind unter anderem die Türkei, Saudi-Arabien, Ungarn, Armenien, Vietnam, Argentinien und Pakistan. Die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Suica, nimmt als Beobachterin für die Europäische Union an dem Treffen teil.

Gedenken in Hanau: In der hessischen Stadt wird heute der Opfer des rassistischen Anschlags vor genau sechs Jahren gedacht. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht ein stilles Gedenken an den beiden Tatorten. Vertreter von Stadt und Land wollen dort mit Kranzniederlegungen an die neun aus rassistischen Motiven getöteten Menschen erinnern. Bei diesem stillen Gedenken soll bewusst auf Reden verzichtet werden.

Wetter: Meteorologen warnen vor Schnee und Frost

Wer glaubt, der Winter sei zu Ende, hat sich getäuscht: Auch in der zweiten Wochenhälfte kann es in Deutschland regnen, schneien und frieren. Vom Ruhrgebiet bis nach Franken könne es schneien, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Südlich davon könne es Regen oder Schneeregen geben. Im Norden bleibt es trocken und freundlich. Die Temperaturen steigen auf Werte von minus 1 bis plus 4, im Südwesten bis plus 9 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Olympische Winterspiele

Nach bis jetzt enttäuschenden Wettkämpfen wollen die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek im Teamsprint endlich die Medaille holen. Der deutsche Jungstar im Eisschnelllauf, Finn Sonnekalb, tritt über die 1.500 Meter an.

2014, 2018 und 2022 sind die deutschen Eisschnellläufer leer ausgegangen, das soll sich jetzt ändern. Und eine neue Disziplin feiert olympische Prämiere: das Skibergsteigen.

Olympia-Highlights vom Mittwoch, ZDF Sport, 18.02.2026, 18:59 Uhr. 19.02.2026 | 5:40 min

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Champions League

In der Champions League hat sich Bayer Leverkusen eine hervorragende Ausgangslage im Kampf um den Achtelfinal-Einzug erarbeitet. Die Rheinländer siegten im Playoff-Hinspiel bei Olympiakos Piräus mit 2:0. Die Highlights dieser Partie und aller anderen Spiele finden Sie im ZDF-Streamingportal.

Champions League, aktuelles sportstudio, 18.02.2026, 23:30 Uhr 18.02.2026 | 2:59 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

Heute wird der "Deutschland-Monitor 2026" vorgestellt. Im vergangenen Jahr stach hervor, dass sich 98 Prozent der Befragten für die Demokratie als beste Staatsform aussprachen. Größere Uneinigkeit bestand hingegen beim Funktionieren der Demokratie. Während sich 64 Prozent der Westdeutschen damit zufrieden zeigten, waren es bei den Ostdeutschen nur 48 Prozent.

Gesagt

Juliette Binoche spielt in Lance Hammers Drama "Queen at Sea" die Tochter einer an Demenz erkrankten Frau. Bei der Berlinale sagte sie:

Es geht jeden etwas an. „ Schauspielerin Juliette Binoche über Demenz

Hallo Deutschland, 18.02.2026, 14:30 Uhr 18.02.2026 | 1:04 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.02.2026 | 2:32 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld