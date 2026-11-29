Deutsche Firmen im Visier:Wie anfällig ist die Wirtschaft in Deutschland für Spionage?
von Frank Bethmann
Der Fall Nvidia macht es deutlich: Technologisches Wissen ist ein Machtfaktor. Auch deutsche Unternehmen verfügen über wertvolles Know-how. Wer besonders im Visier ist.
Deutschland ist mit seiner starken Industrie, seinen spezialisierten Zulieferern und seiner Forschung ein attraktives Ziel für Wirtschaftsspionage. Dabei geht es nicht nur um große Konzerne. Auch mittelständische Unternehmen können ins Visier geraten - gerade weil sie über hochspezialisiertes Wissen verfügen, das sich Wettbewerber oder Staaten zunutze machen können.
Verfassungsschützer: Deutsche Unternehmen bevorzugte Ziele
Für Verfassungsschützer Stephan J. Kramer beruht Deutschlands wirtschaftliche Stärke wesentlich auf seiner immer noch vorhandenen technologischen Innovationskraft.
Besonders chinesische und russische Dienste interessierten sich für deutsche Unternehmen, so Kramer weiter. Während China vor allem Hochtechnologie, Forschungsergebnisse und industrielles Know-how im Blick habe, konzentriere sich Russland verstärkt auf die Verteidigungsindustrie, sicherheitsrelevante Technologien und deren Zulieferer.
Fast jeder zehnte Betrieb von Wirtschafts- und Industriespionage betroffen
Wie verbreitet Wirtschaftsspionage und Industriespionage in deutschen Unternehmen insgesamt sind, zeigt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem März 2025. Einer ihrer Autoren ist der Wirtschaftswissenschaftler Albrecht Glitz:
Die Studie basiert auf einer großen, repräsentativen Stichprobe von rund 15.000 Betrieben und berücksichtigt sämtliche Branchen und Unternehmensgrößen - auch Kleinstbetriebe. Damit liefert sie ein umfassendes Bild der Bedrohungslage in der deutschen Wirtschaft. Und das zeigt: Wirtschaftsspionage ist keineswegs nur ein Problem großer Konzerne.
Warum Mittelständler Ziel von Spionage sind
Viele mittelständische Betriebe sind auf ihrem Gebiet Weltmarktführer. Sie entwickeln Spezialmaschinen, Werkstoffe oder Verfahren, die anderswo kaum verfügbar sind. Ein Beispiel sind die hoch spezialisierten Tunnelbohrmaschinen des baden-württembergischen Maschinenbauers Herrenknecht. Solches über Jahrzehnte entwickeltes technisches Know-how ist ein begehrtes Ziel möglicher Wirtschaftsspionage. "Gerade deutsche Hidden Champions verfügen häufig über weltweit einzigartige Technologien, spezialisiertes Know-how und entscheidende Wettbewerbsvorteile", sagt Kramer.
Gleichzeitig hätten solche Unternehmen nicht immer Sicherheitsstrukturen, die ihrer internationalen Bedeutung entsprächen. Auch Zulieferer seien interessant: Über sie könnten sich Zugänge zu ganzen Wertschöpfungs- und Lieferketten erschließen, so Kramer weiter.
Spione erlangen Firmenwissen über persönliche Kontakte
Die Methoden der Spionage sind dabei vielfältig. Nicht immer versuchen Hacker, sich Zugang zu Unternehmensnetzwerken zu verschaffen. Häufig beginnt die Ausspähung viel unauffälliger: mit scheinbar interessanten Geschäftsangeboten, Beratertätigkeiten, Forschungskooperationen oder persönlichen Kontakten. Geschäftsführer, Entwicklungsleiter und Ingenieure mit Zugang zu sensiblen Informationen werden dabei gezielt angesprochen.
Besonders kritisch sei die Verbindung persönlicher Kontakte mit digitalen Angriffen und Social Engineering. Entscheidend sei ein bewusster Umgang mit sensiblen Informationen und möglichen Risiken.
Beim Social Engineering werden Menschen gezielt manipuliert, um an vertrauliche Informationen oder Zugang zu geschützten Systemen zu gelangen. Angreifer nutzen dabei Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Neugier oder Zeitdruck aus. Sie geben sich beispielsweise als Geschäftspartner, Kollegen oder IT-Mitarbeiter aus. Häufig passiert dies über gefälschte E-Mails, persönliche Kontaktanbahnung bei Geschäftsreisen oder die Aufforderung, Passwörter beziehungsweise vertrauliche Unterlagen weiterzugeben. Das Ziel: Nicht unbedingt die Technik zu überwinden, sondern den Menschen dazu zu bringen, selbst die Tür zu öffnen.
Hohe Dunkelziffer bei Wirtschaftsspionage
Wie groß das tatsächliche Ausmaß der Spionage ist, lässt sich nur schwer sagen. Ökonom Glitz geht von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Manche Unternehmen ordneten Vorfälle falsch ein oder verzichteten aus Sorge vor einem Imageschaden auf eine Meldung.
Für die Spionageabwehr ist das eine zusätzliche Schwachstelle. "Das Problem ist weniger ein Mangel an Bedrohungserkenntnissen als vielmehr ein erhebliches Dunkelfeld", sagt Kramer. Er fordert vor allem mehr Vertrauen zwischen Unternehmen und Sicherheitsbehörden sowie bessere Meldewege.
Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Thema Unternehmen und Wirtschaft
Hohe Kosten für Personal und Sicherheit:Den Kommunen zu teuer? Immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagtvon Benjamin Probstmit Video1:17
IG Metall und Arbeitgeber einig:Tarifeinigung: Mehr Geld, aber auch mehr Arbeitszeit möglichmit Video2:21
WISO - Wirtschaft erklärt:Nvidia und Co.: Fünf Risiken für Anleger im KI-Boomvon Mischa Erhardt und Florian Neuhannmit Video9:21
US-Urteil wegen Industriespionage:Chinesischer Tech-Konzern Huawei wegen Betrugs schuldigmit Video0:28
Mehr zum Thema Nvidia und Jensen Huang
Unternehmen Megaspeed:Nvidia-Kontroverse: Chip-Firma auf schwarze Liste gesetztmit Video0:30
Firmengründer Jensen Huang:Der Mann mit der Lederjacke ist zurückmit Video24:16
- Analyse
Druck aus Politik und Wirtschaft:Fall Huang: Nvidia zwischen Alternativlosigkeit und VersagenAnne Sophie Feil, Washington, D.C.mit Video2:55
Rückkehr von Jensen Huang als Firmenchef:Trump will Nvidia-Verwaltungsrat "überzeugt" habenmit Video24:16