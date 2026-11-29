Der Fall Nvidia macht es deutlich: Technologisches Wissen ist ein Machtfaktor. Auch deutsche Unternehmen verfügen über wertvolles Know-how. Wer besonders im Visier ist.

Wie anfällig ist die Wirtschaft in Deutschland für Spionage?

Know-how und Geheimnisse: Der Fall Nvidia zeigt, wie wertvoll und fragil Firmenwissen ist. Auch deutsche Unternehmen können Ziel von Spionage werden. Quelle: dpa

Deutschland ist mit seiner starken Industrie, seinen spezialisierten Zulieferern und seiner Forschung ein attraktives Ziel für Wirtschaftsspionage. Dabei geht es nicht nur um große Konzerne. Auch mittelständische Unternehmen können ins Visier geraten - gerade weil sie über hochspezialisiertes Wissen verfügen, das sich Wettbewerber oder Staaten zunutze machen können.

Wegen der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin ermittelt laut US-Präsident Donald Trump nun auch das FBI. 10.11.2026 | 1:18 min

Verfassungsschützer: Deutsche Unternehmen bevorzugte Ziele

Für Verfassungsschützer Stephan J. Kramer beruht Deutschlands wirtschaftliche Stärke wesentlich auf seiner immer noch vorhandenen technologischen Innovationskraft.

Genau diese Stärke macht unsere Unternehmen zu bevorzugten Zielen ausländischer Nachrichtendienste. „ Stephan J. Kramer, Präsident des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz

Besonders chinesische und russische Dienste interessierten sich für deutsche Unternehmen, so Kramer weiter. Während China vor allem Hochtechnologie, Forschungsergebnisse und industrielles Know-how im Blick habe, konzentriere sich Russland verstärkt auf die Verteidigungsindustrie, sicherheitsrelevante Technologien und deren Zulieferer.

Spionage, Sabotage und Einschüchterung: Russische Operationen und Agenten setzen Europas Rüstungsindustrie zunehmend unter Druck. 10.11.2026 | 10:22 min

Fast jeder zehnte Betrieb von Wirtschafts- und Industriespionage betroffen

Wie verbreitet Wirtschaftsspionage und Industriespionage in deutschen Unternehmen insgesamt sind, zeigt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem März 2025. Einer ihrer Autoren ist der Wirtschaftswissenschaftler Albrecht Glitz:

Knapp neun Prozent aller Betriebe in unserer Studie berichten von einem konkreten Angriff im Bereich der Industrie- und Wirtschaftsspionage. „ Prof. Albrecht Glitz, Universität Pompeu Fabra in Barcelona

Die Studie basiert auf einer großen, repräsentativen Stichprobe von rund 15.000 Betrieben und berücksichtigt sämtliche Branchen und Unternehmensgrößen - auch Kleinstbetriebe. Damit liefert sie ein umfassendes Bild der Bedrohungslage in der deutschen Wirtschaft. Und das zeigt: Wirtschaftsspionage ist keineswegs nur ein Problem großer Konzerne.

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Auch das FBI hat nun Ermittlungen gestartet. 10.11.2026 | 5:24 min

Warum Mittelständler Ziel von Spionage sind

Viele mittelständische Betriebe sind auf ihrem Gebiet Weltmarktführer. Sie entwickeln Spezialmaschinen, Werkstoffe oder Verfahren, die anderswo kaum verfügbar sind. Ein Beispiel sind die hoch spezialisierten Tunnelbohrmaschinen des baden-württembergischen Maschinenbauers Herrenknecht. Solches über Jahrzehnte entwickeltes technisches Know-how ist ein begehrtes Ziel möglicher Wirtschaftsspionage. "Gerade deutsche Hidden Champions verfügen häufig über weltweit einzigartige Technologien, spezialisiertes Know-how und entscheidende Wettbewerbsvorteile", sagt Kramer.

Gleichzeitig hätten solche Unternehmen nicht immer Sicherheitsstrukturen, die ihrer internationalen Bedeutung entsprächen. Auch Zulieferer seien interessant: Über sie könnten sich Zugänge zu ganzen Wertschöpfungs- und Lieferketten erschließen, so Kramer weiter.

Eine Studie zeigt den Mittelstand im Abwartemodus. Trotz besserer Erträge halten sich Betriebe bei Investitionen zurück - aus Angst vor Bürokratie und wegen schlechter Rahmenbedingungen. 22.10.2026 | 1:37 min

Spione erlangen Firmenwissen über persönliche Kontakte

Die Methoden der Spionage sind dabei vielfältig. Nicht immer versuchen Hacker, sich Zugang zu Unternehmensnetzwerken zu verschaffen. Häufig beginnt die Ausspähung viel unauffälliger: mit scheinbar interessanten Geschäftsangeboten, Beratertätigkeiten, Forschungskooperationen oder persönlichen Kontakten. Geschäftsführer, Entwicklungsleiter und Ingenieure mit Zugang zu sensiblen Informationen werden dabei gezielt angesprochen.

Die größte Gefahr liegt häufig darin, dass Betroffene eine schleichende nachrichtendienstliche Anbahnung zunächst überhaupt nicht erkennen. „ Stephan J. Kramer, Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz

Besonders kritisch sei die Verbindung persönlicher Kontakte mit digitalen Angriffen und Social Engineering. Entscheidend sei ein bewusster Umgang mit sensiblen Informationen und möglichen Risiken.

Was ist Social Engineering? Beim Social Engineering werden Menschen gezielt manipuliert, um an vertrauliche Informationen oder Zugang zu geschützten Systemen zu gelangen. Angreifer nutzen dabei Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Neugier oder Zeitdruck aus. Sie geben sich beispielsweise als Geschäftspartner, Kollegen oder IT-Mitarbeiter aus. Häufig passiert dies über gefälschte E-Mails, persönliche Kontaktanbahnung bei Geschäftsreisen oder die Aufforderung, Passwörter beziehungsweise vertrauliche Unterlagen weiterzugeben. Das Ziel: Nicht unbedingt die Technik zu überwinden, sondern den Menschen dazu zu bringen, selbst die Tür zu öffnen.

Hohe Dunkelziffer bei Wirtschaftsspionage

Wie groß das tatsächliche Ausmaß der Spionage ist, lässt sich nur schwer sagen. Ökonom Glitz geht von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Manche Unternehmen ordneten Vorfälle falsch ein oder verzichteten aus Sorge vor einem Imageschaden auf eine Meldung.

Ein US-Gericht hat den chinesischen Tech-Konzern Huawei unter anderem wegen Industriespionage schuldig gesprochen. Das Unternehmen hatte jegliches Fehlverhalten bestritten. 25.11.2026 | 0:28 min

Für die Spionageabwehr ist das eine zusätzliche Schwachstelle. "Das Problem ist weniger ein Mangel an Bedrohungserkenntnissen als vielmehr ein erhebliches Dunkelfeld", sagt Kramer. Er fordert vor allem mehr Vertrauen zwischen Unternehmen und Sicherheitsbehörden sowie bessere Meldewege.