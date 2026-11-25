Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist in den USA schuldig gesprochen worden. Unter anderem ging es um Bankbetrug und Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen.

Ein US-Gericht hat den chinesischen Tech-Konzern Huawei unter anderem wegen Industriespionage schuldig gesprochen. Das Unternehmen hatte jegliches Fehlverhalten bestritten. 25.11.2026 | 0:28 min

Ein US-Bundesgericht hat den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei wegen Industriespionage verurteilt. Die New Yorker Geschworenen sprachen Huawei in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig, wie die "New York Times" und andere Medien am Dienstag berichteten. Darunter sind unter anderem Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen und Bankbetrug.

Vom Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung sprachen die Geschworenen den Netzwerkausrüster frei. Richterin Ann Donnelly setzte die Strafmaßverkündung auf Anfang September 2027 fest. Ein Huawei-Anwalt sagte Bloomberg, der Konzern werde in Berufung gehen.

In einer Mitteilung nannte Huawei die Vorwürfe später "rechtlich und sachlich unbegründet". Der Konzern kündigte zudem an, die relevanten Urteile zu prüfen und alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um seine Rechte und Interessen zu verteidigen.

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Lange Liste an Anklagepunkten

Das Urteil folgte zum Abschluss eines elfwöchigen Prozesses vor dem Gericht in Brooklyn. Die US-Staatsanwaltschaft warf Huawei vor, wiederholt Technik-Geheimnisse von Konkurrenten und Partnern gestohlen zu haben. Huawei wurde auch zur Last gelegt, Geschäfte in Ländern getätigt zu haben, die mit US-Sanktionen belegt sind, darunter Iran und Nordkorea. Zudem habe der Konzern falsche Angaben gegenüber US-Regierungsvertretern und Banken gemacht, um Straftaten zu vertuschen.

Die USA rufen andere Länder bereits seit Jahren auf, keine Huawei-Infrastruktur für den Ausbau leistungsstarker 5G-Mobilfunknetze zu nutzen. In den Vereinigten Staaten wurde der chinesische Konzern von solchen Aufträgen bereits 2019 ausgeschlossen, während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump.

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Fall begann 2018

Der Fall begann im Dezember 2018 mit der Festnahme von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada. Dies löste eine schwere diplomatische Krise aus. Meng wehrte sich fast drei Jahre lang gegen ihre Auslieferung an die USA, bevor sie eine Vereinbarung mit der US-Justiz schloss und nach China zurückkehrte.

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Mögliche Sicherheitsrisiken wegen chinesischer Ausrüster

In Deutschland und der EU wird seit Jahren über mögliche Sicherheitsrisiken wegen chinesischer Ausrüster diskutiert. Im Sommer 2024 schloss die Bundesregierung einen Vertrag mit den Mobilfunknetzbetreibern, demzufolge Komponenten etwa von Huawei ab Ende 2026 nicht im Kernnetz und in Teilen der Steuerungssoftware des Antennenzugangsnetzes eingesetzt werden dürfen. 2029 werden die Vorgaben weiter verschärft.