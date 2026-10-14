Die portugiesische Regierung gibt der Lufthansa den Zuschlag bei der staatlichen Airline Tap. Deutschlands größter Luftfahrtkonzern sichert sich damit beliebte Flugstrecken.

Lufthansa hat das Bieterrennen um die Teilprivatisierung der Fluggesellschaft Tap Air gewonnen. Somit übernimmt Lufthansa für 1,2 Milliarden Euro ihren Kapitalanteil von 44,9 Prozent. 14.10.2026 | 0:41 min

Die Lufthansa steigt bei der portugiesischen Airline Tap ein. Die Regierung in Lissabon hat sich laut Ministerpräsident Luís Montenegro entschieden, den Zuschlag an den deutschen Luftfahrtkonzern zu geben. Die Lufthansa sichert sich damit 44,9 Prozent der staatlichen Airline.

Die Lufthansa habe für diese Anteile ein Gebot von 1,2 Milliarden Euro abgegeben, sagte er. Der Betrag soll ohne Aktienpakete gezahlt werden. Lufthansa setzte sich damit gegen den französisch-niederländischen Konkurrenten Air France-KLM durch. Er war vorher schon bei der skandinavischen SAS eingestiegen.

Lufthansa: Nach Ita Airways jetzt Tap

Es ist nicht der erste europäische Deal für die Lufthansa: Sie hatte zuletzt eine Minderheit von 41 Prozent an Ita Airways aus Italien übernommen. Im kommenden Jahr will sie sogar noch weiter zukaufen und ihren Anteil auf 90 Prozent erhöhen. Im MDax-Konzern Lufthansa sind zudem die früheren Staatsairlines der Schweiz, Österreichs und Belgiens integriert.

Traditionelle Fluggesellschaften bieten verstärkt günstige Basistarife an, bei denen Handgepäck oder Essen an Bord extra kosten. Denn viele Kunden achten vor allem auf den Preis. 09.08.2026 | 0:45 min

Der portugiesische Staat behält nach der geplanten Teilprivatisierung die Mehrheit an der Tap. Sie hat mehr als 100 Flugzeuge und rund 9.400 Mitarbeiter. Bis zu fünf Prozent der Anteile sind für die Beschäftigten vorgesehen. Anteile, die die Beschäftigten nicht kaufen, können zusätzlich an die Lufthansa gehen.

Flüge nach Lateinamerika und Afrika

Für die Lufthansa sind vor allem Verbindungen nach Lateinamerika interessant, vor allem nach Brasilien. Lissabon soll als Drehkreuz gestärkt werden, aber auch in Porto will Lufthansa präsenter werden. Tap ist auch wegen ihrer Verbindungen in das portugiesischsprachige Afrika und in die USA attraktiv.

Der Zuschlag bedeutet noch längst nicht den Abschluss des Verkaufs. Nach den abschließenden Vertragsverhandlungen sind weitere Genehmigungen erforderlich. Die EU-Kommission muss den Einstieg wettbewerbsrechtlich prüfen. Das könnte laut der portugiesischen Regierung 18 bis 24 Monate dauern. Das Geschäft soll deshalb erst 2028 unter Dach und Fach sein. Eine private Mehrheitsübernahme steht bisher nicht zur Debatte, ist aber das erklärte Ziel der Lufthansa bei Übernahmen.

Nach langjähriger Verhandlung in der EU über die Rechte von Flugzeugpassagieren gibt es nun eine Einigung: Entschädigungszahlungen bei Flugverspätungen bleiben erhalten. 12.06.2026 | 0:34 min

Nach vier Jahren in Serie mit schwarzen Zahlen verbuchte Tap im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoverlust von 99,2 Millionen Euro. Die gestiegenen Treibstoffkosten belasten das Geschäft. Die Betriebserlöse stiegen um 4,3 Prozent auf rund 2,04 Milliarden Euro. Mit 8,2 Millionen Passagieren beförderte die Airline 4,2 Prozent mehr Menschen als im ersten Halbjahr 2025.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.