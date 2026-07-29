Ita Airways: Hunde bis 30 Kilo dürfen in Kabine mitfliegen

Bis zu 30 Kilogramm schwere Hunde dürfen bei der Lufthansa-Tochter Ita Airways künftig ohne Transportbox in der Kabine mitfliegen. Das Angebot soll schrittweise eingeführt werden.

Die italienische Lufthansa-Tochter Ita Airways lässt größere Hunde in der Kabine mitfliegen. Tiere mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilo können ohne Transportbox in der Kabine mit dabei sein. 29.07.2026 | 0:51 min

Mit dem Schäferhund ins Flugzeug? Bei der italienischen Lufthansa-Tochter Ita Airways ist das künftig möglich. Ab dem 3. August 2026 dürfen Hunde mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm auf ausgewählten Flügen ohne Transportbox in der Kabine mitreisen, wie die Airline in Rom ankündigte.

In diese Gewichtsklasse können zum Beispiel Schäferhunde, Dalmatiner oder aber auch Bullterrier fallen. Der Service "Large Dog On Board" ist nach Angaben von Ita ab sofort buchbar.

Zunächst dürfen maximal zwei Hunde pro Flug mitreisen

Dieser Service wird allerdings erst einmal nur auf ausgewählten Inlandsflügen angeboten. In einer ersten Phase dürfen pro Flug nach Angaben der Airline maximal zwei größere Hunde in der Kabine mitreisen: ein Tier bis 30 Kilogramm in der Business-Class und ein weiteres bis 15 Kilogramm in der Economy-Class.

Ita hatte das Vorhaben bereits im Februar angekündigt und schon zuvor mit einem Testflug von Mailand nach Rom erprobt. Dabei reisten zwei Hunde größerer Rassen ohne Transportbox in der Kabine mit. Möglich wurde der neue Service, nachdem die italienische Luftfahrtbehörde Enac grünes Licht gegeben hatte.

Mitnahme als kostenpflichtiger Zusatzservice

Bislang müssen größere Hunde bei Flugreisen in der Regel in einer Transportbox im Frachtraum untergebracht werden. Ita begründet die Neuerung mit dem Wunsch vieler Passagiere, ihre Tiere auf Reisen mitnehmen zu können. Der deutsche Geschäftsführer Joerg Eberhart sagte, man habe auf die Wünsche der Kunden gehört und ermögliche ihnen nun das Reisen mit ihren vierbeinigen Begleitern, ohne dass Mensch und Tier getrennt werden müssten.

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Die Mitnahme der Hunde wird als kostenpflichtiger Zusatzservice gebucht und muss nach Angaben von Ita mindestens vier Tage vor dem Abflug über das Kundenservicezentrum der Airline reserviert und bezahlt werden.

Die Richtlinien der Luftfahrtbehörde Enac sehen vor, dass die Hunde einen Maulkorb tragen und auch angeleint sein müssen. Ihnen wird immer ein Platz am Fenster zugeteilt, wo sie auf einem besonders saugfähigen Teppich auf dem Boden Platz nehmen sollen. Der Besitzer bekommt den Platz daneben.

Für Lufthansa bisher keine solchen Pläne

Ita plant nach eigenen Angaben, den Service nach der ersten Phase schrittweise auf weitere Inlandsflüge und künftig auch auf internationale Flüge auszuweiten. Die Airline erklärte schon zuvor, dass andere Passagiere den Sitzplatz wechseln dürfen, wenn sie Angst vor Hunden oder eine Allergie haben.

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An der ehemaligen Alitalia ist die Lufthansa seit vergangenem Jahr mit 41 Prozent beteiligt, sie will aber möglichst schnell die Mehrheit übernehmen. Nach der Ankündigung des neuen Services Anfang des Jahres hieß es noch vom Mutterkonzern, für die Lufthansa gebe es keine solchen Pläne.