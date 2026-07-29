Griechenland: Drei Feuerwehrleute werden bei Waldbränden getötet

Die Feuer in Südeuropa fordern Todesopfer: Drei Feuerwehrleute sind bisher im Kampf gegen die Flammen gestorben. Die Behörden evakuieren inzwischen mehrere Dörfer.

Im Südwesten Europas kämpfen Feuerwehrkräfte weiter gegen schwere Brände. Hitze, Trockenheit und starke Winde erschweren die Löscharbeiten in Portugal, Spanien und Frankreich. 29.07.2026 | 1:31 min

Drei Feuerwehrleute sind im Kampf gegen die Waldbrände in Griechenland ums Leben gekommen. Zwei von ihnen starben auf der Insel Kreta, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein weiterer wurde in der Nähe des Hafens Gytheio auf der Halbinsel Peloponnes leblos aufgefunden.

Das Feuer auf Kreta war in der Region Rethymno im Zentrum der beliebten Urlaubsinsel ausgebrochen und hatte sich, angefacht von starken Winden, rasch in der Nähe des Dorfes Krya Vrysi ausgebreitet.

Der Sender ERT berichtete, die zwei Männer seien am Rande eines Berges von den Flammen in ihrem Löschfahrzeug eingeschlossen worden. Ein örtlicher Gemeindevertreter sagte ERT, das Feuer sei "außer Kontrolle", die Feuerfront erstrecke sich über eine Länge von 15 Kilometern.

Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte gegen die Feuer in Südeuropa. Die nächste Hitzewelle kündigt sich bereits an. 29.07.2026 | 2:38 min

Zehn Dörfer auf Paros wegen Flammen evakuiert

Die Feuerwehr hatte zuvor mitgeteilt, dass etwa 110 Feuerwehrleute mit 27 Löschfahrzeugen und vier Flugzeugen zur Bekämpfung der Flammen entsandt worden seien. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 74 Stundenkilometern wüteten weitere Brände auf den Inseln Paros und Lesbos sowie in Messenien und Lakonien auf der Halbinsel Peloponnes.

Den örtlichen Behörden zufolge wurden rund zehn Dörfer auf Paros vorsorglich evakuiert, obwohl sich die Lage am Mittwoch besserte.

Waldbrände in Spanien und Frankreich : Spanien: Evakuierung von 13 Gemeinden aufgehoben Frankreich und Spanien kämpfen weiter gegen die Waldbrände. Im Raum Madrid wurde die Evakuierungsanordnung für 13 Gemeinden aufgehoben. Alle Entwicklungen im Blog. Liveblog

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Quelle: Reuters, AFP, dpa