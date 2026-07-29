Feuerökologe: "Erwarten von den Kameraden das Unmögliche"

Können die Einsatzkräfte den Flammen in Frankreich Herr werden? Feuerökologe Alexander Held ist skeptisch - und kritisiert eine fehlende Prävention der vergangenen Jahrzehnte.

Laut dem Feuerökologen Alexander Held schaffen der Klimawandel und die oft auf Monokultur ausgelegte Forstwirtschaft die perfekten Rahmenbedingungen für extreme Waldbrände. 28.07.2026 | 5:31 min

Die Flammen halten Südwesteuropa weiter im Griff. Einheimische und Touristen werden evakuiert, die Feuerwehr in Frankreich kämpft neben den Bränden auch mit der eigenen Erschöpfung. Zu Recht, meint Ökologe Alexander Held im heute journal - die Brände seien derzeit in Teilen nicht mehr kontrollierbar.

Doch der Experte gibt auch Grund zur Hoffnung. Vier Erkenntnisse rund um die Lage in Südwesteuropa.

Sehen Sie das Interview mit Alexander Held oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.

1. Feuer in Frankreich: So kam es dazu

Wie schon in den vergangenen Jahren fänden die Flammen in Frankreich ideale Zutaten vor, so Feuerökologe Held: Perfekte Wetterbedingungen, Brennmaterial, Zündquellen und eine Topografie, die den Kampf gegen das Feuer erschwert.

Alexander Held ... … arbeitet als Feuerökologe am Europäischen Forstinstitut. Der gelernte Forstwissenschaftler lehrt zudem Feuermanagement an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.

Den großen Rahmen stelle der Klimawandel - "und dann kommt unser Einfluss dazu." Die Forstwirtschaft habe in Frankreich auf Monokulturen wie Kiefernplantagen gesetzt, obendrein noch auf entwässerten Sumpfgebieten. Dadurch sei zusätzlich auch der Boden entzündlich. Damit treffe das Feuer auf eine perfekte Kombination aus menschlichem Verschulden und verheerenden Wetterbedingungen, meint der Experte.

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2. Hat die Feuerwehr gegen die Waldbrände eine Chance?

Es sei erkennbar, wie erschöpft die Einsatzkräfte seien - und wie wenig Auswirkungen alle Maßnahmen derzeit hätten. Die Brände wüteten derzeit jenseits einer jeden Kontrollschwelle, stellt Held fest.

Wir erwarten von den Kameraden das Unmögliche. „ Alexander Held, Feuerökologe

Die Unterstützung aus dem Ausland sehe zwar gut aus und zeige Solidarität. "Aber wir haben keine Chance im Moment, [das] zu löschen", so der Feuerökologe. Vielmehr sei es derzeit beinahe unverantwortlich, Feuerwehrleute in diese Umgebung zu schicken und zu erwarten, dass sie ein Problem lösen, das längst hätte angegangen werden müssen.

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3. Feuerökologe: Das ist zu tun

Die Forschung sei sich seit Jahrzehnten einig - langfristig gebe es vor allem eine Stellschraube, an der gedreht werden könne: die Biomasse. Präventiv könnten solche Brände nur durch das Verändern des Brennmaterials eingedämmt werden.

Struktur, Feuchtegehalt, aber auch der Bodentyp: Grundsätzlich könnten die Menschen vor Ort auf viele Stellen einwirken, um die Biomasse vor Ort zu verändern. Damit gebe man der Feuerwehr überhaupt erst eine Chance, die Flammen zu bekämpfen.

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4. Und nächstes Jahr der neue Brandrekord?

Die Rekordbrandjahre seit 2017 würden von immer den gleichen Absichtserklärungen der Politik begleitet. "Diese Statements, die kennen wir, die gibt es auch schon seit 20 Jahren", kritisiert Feuerökologe Held.

Doch dieses Jahr bestehe Grund zur Hoffnung: Bereits im März veröffentlichte die Europäische Kommission eine neue Strategie zu Waldbränden. Dort verschiebe die Politik den Fokus vom reaktiven Löschen der Feuer hin zur proaktiven Prävention.

Für den Experten ein Schritt in die richtige Richtung - doch die Politik müsse aufpassen und nicht zum Tagesgeschäft übergehen, sobald wieder die ersten Regentropfen fallen.

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Quelle: ZDF