Die Grenzen zwischen Billigfluggesellschaften und traditionellen Airlines verschwimmen. Wie unser Kaufverhalten dazu beiträgt und wie realistisch Zehn-Euro-Flüge noch sind.

Traditionelle Fluggesellschaften bieten verstärkt günstige Basistarife an, bei denen Handgepäck oder Essen an Bord extra kosten. Denn viele Kunden achten vor allem auf den Preis. 09.08.2026 | 0:45 min

Die schwierigste Etappe eines Fluges beginnt mittlerweile auf der Buchungsplattform: Bevor das Ticket seinen Weg in den Warenkorb findet, gilt es zunächst, sich durch Sitzplatzreservierungen, Priority-Boarding-Möglichkeiten, Handgepäck, Mietwagen und diverse Versicherungsoptionen durchzuackern. Immer neue Angebote suggerieren, dass ohne Extra-Buchung alles fehlen könnte.

Was lange von Billigfluggesellschaften bekannt war, übernehmen mittlerweile auch viele traditionelle Airlines. Im Economy-Segment verschwimmen die Grenzen zunehmend. Der Wettbewerbsdruck hat Auswirkungen auf die Angebote.

Der US-Investor Apollo übernimmt Easyjet für 6,7 Milliarden Euro und zielt auf begehrte Flughafen Slots. Wegen europäischer Regeln darf Apollo die Airline jedoch nicht allein besitzen. 06.08.2026 | 0:25 min

Kosten belasten Airlines

Grundsätzlich hat sich der Luftverkehr weltweit in den vergangenen Jahren nach der Corona-Pandemie erholt, wenngleich er in Deutschland das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht hat. Die Fluggesellschaften stehen unter einem enormen Kostendruck.

Ins Auge fallen insbesondere die gestiegenen Kerosinpreise infolge des Kriegs im Nahen Osten. Zudem sind Airlines von höheren Personalkosten und gestiegenen Flughafengebühren betroffen, insbesondere in Deutschland.

Kerosinpreis gestiegen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Kunden zeigen sich preisbewusst

Hinzu kommt: "Die Kunden sind aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der gestiegenen Lebenshaltungskosten natürlich sehr preissensibel", erklärt Yvonne Ziegler, Luftverkehrsexpertin von der Frankfurt University of Applied Sciences. "Das erhöht den Druck auf die Airlines zusätzlich."

Viele Urlauber reisen nur mit Handgepäck. Doch welches Gepäckstück eignet sich für welchen Zweck? Und wie lässt sich beim Packen Gewicht und Platz sparen, ohne auf wichtige Dinge zu verzichten? 24.06.2026 | 6:29 min

Unterschiede bei Angeboten der Airlines verschwimmen

Airlines passen ihre Angebotsstrukturen an veränderte Marktbedingungen an, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So kommt auch die Annäherung von Billigfliegern und traditionellen Fluggesellschaften zustande.

"Der Auslöser war der Wettbewerb", analysiert Ziegler.

Die Billigflieger haben gesehen, dass Kunden durchaus Komfort möchten, und die etablierten Airlines haben gleichzeitig Elemente des Low-Cost-Modells übernommen. „ Prof. Yvonne Ziegler, Luftverkehrsexpertin von der Frankfurt University of Applied Sciences

Grafik: Marktanteile von Billigfliegern in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das bestätigt auch Marc Gelhausen vom Institut für Luftverkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Insbesondere im Economy-Segment, das den überwiegenden Teil des Luftverkehrs ausmache, sei eine Annäherung der Angebotsstrukturen zu beobachten.

Traditionelle Fluggesellschaften bieten bestimmte Services nur noch gegen Aufpreis an. Dadurch können Umsätze gesteigert und gleichzeitig Kosten vermieden werden, um im Preiskampf mithalten zu können. "Ein günstiger Basistarif ist im Wettbewerb entscheidend, denn er sendet zugleich ein wichtiges Preissignal an die Kundinnen und Kunden", sagt Ziegler.

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Wie billig können Billigflieger noch sein?

Dass Billigairlines die Kampfpreise früherer Tage nur noch schwer anbieten können, liegt einerseits an den gestiegenen Personal- und Kerosinkosten, andererseits auch an der Luftverkehrsteuer, der Luftsicherheitsgebühr und den Flughafenentgelten. "In Summe betragen diese Gebühren und Entgelte bereits zwischen 25 und 50 Euro", erklärt Gelhausen im Hinblick auf einen Kurzstreckenflug pro Passagier in Deutschland.

Günstige Angebote sind weiterhin möglich, hängen aber stark vom Buchungszeitpunkt, der Strecke und der Nachfrage ab. „ Marc Gelhausen, kommissarischer Leiter der Abteilung Luftverkehrsentwicklung

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Wie komplex können Flug-Tarife noch werden?

Die Angebotsstruktur, egal ob Billigflieger oder traditionelle Fluggesellschaft, wirkt für Kunden auf vielen Portalen oft unübersichtlich. Im Hinblick auf Extras rund um die Flugbuchung seien langsam Grenzen gesetzt, glaubt Ziegler: "Viel mehr Zusatzleistungen lassen sich kaum noch separat verkaufen."

Ganz abgeschlossen ist die Entwicklung nach ihrer Einschätzung dennoch nicht. Künstliche Intelligenz und die Auswertung von Kundendaten könnten künftig zu noch spezifischeren Zusatzangeboten führen.

Christian Hauser ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

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