Wirtschaft

Bosch: Gewinn um Milliarden eingebrochen - das sind die Gründe

|

Bosch steckt in der Krise: Der operative Gewinn des Weltkonzerns ist laut vorläufigen Zahlen um fast die Hälfte eingebrochen. Was dahinter steckt - und wie es weitergeht.

Bosch veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen

Der operative Gewinn von Bosch hat sich 2025 nach vorläufigen Zahlen auf 1,7 Milliarden Euro fast halbiert. Ein Grund sind Rücklagen für Abfindungen beim geplanten Jobabbau.

30.01.2026 | 0:25 min

Milliardenkosten für den Abbau Tausender Stellen haben den Gewinn des Stuttgarter Konzerns Bosch deutlich schrumpfen lassen. Nach vorläufigen Zahlen ging das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 45 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern mitteilte. Bereits im Vorjahr war der Wert um ein Drittel abgesackt.

Die Zahlen zeigen, unter welch hohem Druck das Unternehmen steht. Der Gewinn fällt so niedrig aus wie lange nicht - auch wenn der Umsatz im Vergleich zu 2024 leicht stieg. Die selbstgesteckten Umsatz- und Gewinnziele habe man aber nicht erreichen können, so Konzernchef Stefan Hartung.

Die wirtschaftliche Realität spiegelt sich auch in unseren Ergebnissen wider.

Stefan Hartung, Bosch-Konzernchef

Das sind die Gründe für die Flaute - ein Überblick:

Boschs Wettbewerbsfähigkeit ist geschrumpft

Nach eigenen Angaben ist Bosch in vielen Bereichen mittlerweile nicht mehr wettbewerbsfähig. Dabei will Bosch aber in den wesentlichen Märkten zu den drei führenden Anbietern gehören. Das erfordert derzeit vor allem niedrigere Kosten und nachfrageorientierte Kapazitäten.

Um das Ruder herumzureißen, müssen die Schwaben deutlich sparen. Allein im Zulieferbereich geht es um Milliarden. Um Wettbewerbsfähigkeit und Investitionskraft dauerhaft zu sichern, müsse man die Organisation aber auch deutlich verschlanken, so Hartung - und dazu Personal abbauen.

Bosch Logo

In Gerlingen bei Stuttgart bangen viele um ihre Zukunft - denn jede fünfte Stelle könnte bei Bosch wegfallen.

06.11.2025 | 6:15 min

Klar ist aber schon: Um langfristig beim Personal sparen zu können, muss Bosch richtig tief in die Tasche greifen.

Die Kosten für sozialverträgliche Lösungen belasten unser Ergebnis erheblich.

Markus Forschner, Bosch-Konzernchef

2025 wurden demnach rund 2,7 Milliarden Euro zur Seite gelegt - beispielsweise für Abfindungen.

Investitionen in Zukunftsprojekte haben bisher wenig gebracht

E-Mobilität, Software für das automatisierte Fahren, Wasserstoff: Bosch investiert seit Jahren zwar Milliarden in Zukunftsprojekte, bisher geht die Rechnung aber nicht auf. Denn: Die Zukunftsfelder müsse man nach wie vor erheblich vorfinanzieren, erklärt Finanzchef Markus Forschner.

Das zehrt an den Erträgen, zumal die Durststrecke mit der verzögerten Marktdurchdringung neuer Technologien länger ist als ursprünglich erwartet.

Markus Forschner, Bosch-Finanzchef

Börse Wehrmann mit Valerie Haller

"E-Mobilität und autonomes Fahren" würden nicht so hochlaufen wie die Branche erwartet, nennt Valerie Haller als Gründe für den Stellenabbau. Es gebe "nicht genug Aufträge."

25.09.2025 | 1:43 min

Haushaltsgeräte-Absatz geht zurück - Trump-Zölle drücken Gewinn

Viele Menschen halten wegen der mauen Wirtschaftslage ihr Geld aktuell aber lieber zusammen. Kühlschränke, Backöfen, Waschmaschinen, Elektrowerkzeuge und Gartengeräte verkauften sich zuletzt schlechter. Die Konsumgüterindustrie sei von einer anhaltenden Marktschwäche geprägt. Nur in diesem Bereich ging der Umsatz 2025 tatsächlich zurück.

Wenn doch geshoppt wird, dann oft günstiger - und bei Anbietern aus Fernost. Gerade in Deutschland könne man zum Beispiel beobachten, dass weniger und preiswertere Küchen gekauft werden, sagte Hartung.

Gedrückt wurde der Gewinn zudem auch von den gestiegenen Trump-Zöllen.

Eine Collage, auf der im Vordergrund Donald Trump zu sehen ist und dahinter das Weiße Haus.

Ein Jahr nach Trumps Wiederwahl: Proteste, Shutdown, Abschiebungen: Wie hat sich Amerika in den vergangenen Monaten verändert?

11.11.2025 | 43:31 min

So geht es 2026 wohl weiter

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern keine Entspannung.

Der Wettbewerbs- und Preisdruck dürfte nochmals zunehmen und die gestiegenen Zölle sich erstmals in vollem Umfang auswirken.

Markus Forschner, Bosch-Finanzchef

"Der Wettbewerbs- und Preisdruck dürfte nochmals zunehmen und die gestiegenen Zölle sich erstmals im vollen Umfang auswirken", sagte Forschner.

Er rechnet aber mit deutlichen Fortschritten bei der Umsetzung der Sparmaßnahmen - und mit einer entsprechend besseren Ertragslage.

Eine konkrete Prognose für das laufende Jahr wird im April erwartet.

Quelle: dpa
Über das Thema berichteten das heute journal up:date am 30.01.26 um 00:30 Uhr und ZDFheute Xpress im Beitrag "Bosch: Hohe Kosten drücken Gewinn" um 15:12 Uhr.

