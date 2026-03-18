Warnstreiks am BER: Alle Flüge fallen aus

Warnstreik am Hauptstadtflughafen: Seit dem Morgen starten und landen am BER keine Passagierflieger mehr. Der Ausstand, zu dem Verdi aufgerufen hat, soll bis Mitternacht andauern.

Am Flughafen BER fallen an diesem Mittwoch wegen eines Warnstreiks alle Flüge aus. 18.03.2026 | 0:21 min

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi steht der Flugverkehr am Flughafen Berlin-Brandenburg seit dem Morgen still. Der Arbeitskampf am BER in Berlin-Schönefeld sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.

Alle Starts und Landungen fallen aus

Sämtliche Abflüge und Landungen fallen den ganzen Tag über aus, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) zuvor mitgeteilt hatte.

Betroffen sind demnach rund 445 Flugbewegungen mit etwa 57.000 Passagieren. Fluggäste sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften über Reisealternativen und Umbuchungen zu informieren.

Verdi hat für diesen Donnerstag auch neue Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt. 16.03.2026 | 0:27 min

Verdi: Angebot des Flughafenbetreibers reicht nicht

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht.

Verdi fordert für die rund 2.000 FBB-Beschäftigten unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

Quelle: dpa