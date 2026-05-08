Handball - Champions League : Auch Magdeburg erreicht das Final Four

von Kathrin Bräuer 08.05.2026 | 11:29 |

Der SC Magdeburg ist den Füchsen Berlin ins Final Four der Champions League gefolgt. Der Handball-Klub gewann das Viertelfinalrückspiel gegen Pick Szeged aus Ungarn souverän mit 45:37.