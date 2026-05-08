Handball - Champions League:Auch Magdeburg erreicht das Final Four
von Kathrin Bräuer
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Der SC Magdeburg ist den Füchsen Berlin ins Final Four der Champions League gefolgt. Der Handball-Klub gewann das Viertelfinalrückspiel gegen Pick Szeged aus Ungarn souverän mit 45:37.
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