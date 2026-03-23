Sieg in Wolfsburg nach Overtime:Schwenningen komplettiert Viertelfinale der DEL
von Kathrin Bräuer
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Die Schwenninger Wild Wings haben sich als letztes Team für das Viertelfinale der DEL qualifiziert. Die Baden-Württemberger gewannen das dritte Spiel des Pre-Playoff in Wolfsburg nach Overtime.
Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als achte und letzte Mannschaft das Playoff-Viertelfinale erreicht. Die Schwarzwälder feierten im dritten und letzten Spiel ihrer Pre-Playoff-Serie bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung den entscheidenden zweiten Erfolg und fordern nun Hauptrundensieger Kölner Haie heraus.
Schwenningen, das in der Best-of-three-Serie nach einem 1:3 im Auftaktduell durch ein 5:1 das Entscheidungsspiel erzwungen hatte, steht seit seiner DEL-Rückkehr zum zweiten Mal nach 2024 im Viertelfinale. Ansonsten war der Traditionsklub in den vergangenen 13 Jahren stets vor der Finalrunde der besten acht Teams ausgeschieden. Die Grizzlys dagegen verpassten zum zweiten Mal in Folge die Viertelfinals. (SID)
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