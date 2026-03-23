Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als achte und letzte Mannschaft das Playoff-Viertelfinale erreicht. Die Schwarzwälder feierten im dritten und letzten Spiel ihrer Pre-Playoff-Serie bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung den entscheidenden zweiten Erfolg und fordern nun Hauptrundensieger Kölner Haie heraus.

Schwenningen, das in der Best-of-three-Serie nach einem 1:3 im Auftaktduell durch ein 5:1 das Entscheidungsspiel erzwungen hatte, steht seit seiner DEL-Rückkehr zum zweiten Mal nach 2024 im Viertelfinale. Ansonsten war der Traditionsklub in den vergangenen 13 Jahren stets vor der Finalrunde der besten acht Teams ausgeschieden. Die Grizzlys dagegen verpassten zum zweiten Mal in Folge die Viertelfinals. (SID)