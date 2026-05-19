Fußball-WM: Ronaldo und Messi vor sechster Teilnahme - historisch

Cristiano Ronaldo wird zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Der 41-Jährige steht im Aufgebot der Portugiesen - und schreibt abermals mit Lionel Messi Geschichte.

Portugals Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten Fußball-WM, Brasiliens Neymar vor seinem Comeback für die Selecao nach drei Jahren. 19.05.2026 | 0:18 min

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der Portugiesen für die Fußball-WM im Sommer an. Der 41-Jährige von Al-Nassr steht im 27-köpfigen Kader von Nationaltrainer Roberto Martinez für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und geht damit in seine insgesamt sechste WM-Endrunde.

Gemeinsam mit seinem einstigen argentinischen Dauerrivalen Lionel Messi, der bei der WM ebenfalls nominiert sein wird, ist das ein Rekord. Noch nie war ein Spieler bei gleich sechs WM-Endrunden im Kader nominiert.

Bricht Ronaldo seinen eigenen Torrekord?

Damit hat Ronaldo zudem nun die Chance, auch einen eigenen Rekord zu knacken: Bislang hat er als einziger Spieler der Geschichte bereits bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen.

Im MetLife Stadium findet am 19. Juli das Endspiel der WM mit einer Halbzeit-Show statt. Mit dem Event sollen rund 100 Millionen Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden. 15.05.2026 | 2:07 min

Neben Ronaldo von Al Nassr nominierte Martínez mit João Félix (Al Nassr) und Rúben Neves (Al Hilal) zwei weitere Profis, die bei Klubs in Saudi-Arabien unter Vertrag stehen. Von Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain sind Nuno Mendes, João Neves, Vitinha und Gonçalo Ramos dabei.

Europameister von 2016 geht als Mitfavorit ins Turnier

Offensiv sollen Bruno Fernandes von Manchester United und Bernardo Silva von Stadtrivale City den Takt angeben. Mittelfeldspieler João Palhinha, der vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, fehlt im Kader. Mit ihrer Qualität könnten die Portugiesen zudem ihre erste Teilnahme an einem WM-Endspiel ins Visier nehmen.

Der Europameister von 2016 geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner auf Ronaldo und Co. wartet. Zudem treffen die Iberer auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.

Neymars letzte Chance: Auch Brasiliens Idol fährt zur WM

Nachdem ihn viele bereits abgeschrieben hatten, erhält auch Brasiliens Rekordtorschütze Neymar bei der WM 2026 noch einmal die Chance auf die große Bühne - sehr zur Freude der brasilianischen Fans.

Man habe den Fanliebling der Selecao "das ganze Jahr über beobachtet und festgestellt, dass er zuletzt konstant gespielt und sich seine körperliche Verfassung verbessert hat", sagte Ancelotti nach der Nominierung des 34-Jährigen.

Wir glauben, dass er ein wichtiger Spieler ist. „ Carlo Ancelotti, Brasiliens Nationaltrainer

Seit Oktober 2023 hatte Neymar kein Spiel mehr für die Selecao bestritten - mittlerweile spielt er zudem wieder für seinen Jugendklub FC Santos. Bei der WM trifft die Selecao in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 auf den ersehnten sechsten WM-Triumph.

Quelle: dpa, SID