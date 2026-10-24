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Eberl zu Kompany: "Wichtig, dass er sich jetzt erholt"

Eberl zu Kompany: "Wichtig, dass er sich jetzt erholt"

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Bayern-Sportvorstand Max Eberl

Der Zusammenbruch von Vincent Kompany hat den FC Bayern erschüttert. Sportvorstand Max Eberl drückt großes Mitgefühl für den erkrankten Bayern-Trainer aus.

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