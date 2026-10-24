Eberl zu Kompany: "Wichtig, dass er sich jetzt erholt"
|
Der Zusammenbruch von Vincent Kompany hat den FC Bayern erschüttert. Sportvorstand Max Eberl drückt großes Mitgefühl für den erkrankten Bayern-Trainer aus.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr News aus dem Sport
Nach Zusammenbruch im Bayern-Training :Eberl zu Kompany: "Fußball nicht das Wichtigste im Leben"
mit Video0:59
Die ersten Punkte für die Fohlen :Mönchengladbach atmet auf - Borussia siegt in Stuttgart
mit Video8:48
Newsletter
ZDFsportstudio Update :Das Sport-Wochenende: Turn-WM, Ski-Weltcup und Bundesliga
mit Video8:13
Sechs Saisonspiele, sechs Niederlagen :Gladbach in der Krise: Das sind die möglichen Gründe
mit Video8:48
Weltcup-Auftakt: Riesenslaloms in Sölden :Emma Aicher: Cool bleiben und Shiffrin ärgern
mit Video2:08