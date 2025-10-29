Wahl Para-Sportler des Jahres: Die Kandidaten

Wer ist Ihr Para-Sportler des Jahres? Zur Wahl stehen Johannes Floors, Taliso Engel, Kevin Bartke, Felix Streng und Josia Topf.

Para-Sportler des Jahres: Die Kandidaten

Johannes Floors: Setzt Maßstäbe auf der Stadionrunde. Im August: Den eigenen 400 Meter Weltrekord verbessert – im Oktober: Weltmeister.

Taliso Engel: Er wird zum vierten mal Weltmeister über 100 Meter Brust - mit Weltrekord.

Kevin Bartke: Der Kletter-Weltmeister von Seoul.

Felix Streng: Bei der WM in Neu-Delhi Champion über 100 und 200 Meter.