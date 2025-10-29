Wahl Para-Sportler des Jahres: Die Kandidaten

100 Tage vor den Olympischen Spielen :Dezentrale Spiele: Ein Stresstest für Italien
mit Video
Wer ist Ihr Para-Sportler des Jahres? Zur Wahl stehen Johannes Floors, Taliso Engel, Kevin Bartke, Felix Streng und Josia Topf.
Johannes Floors: Setzt Maßstäbe auf der Stadionrunde. Im August: Den eigenen 400 Meter Weltrekord verbessert – im Oktober: Weltmeister.
Taliso Engel: Er wird zum vierten mal Weltmeister über 100 Meter Brust - mit Weltrekord.
Kevin Bartke: Der Kletter-Weltmeister von Seoul.
Felix Streng: Bei der WM in Neu-Delhi Champion über 100 und 200 Meter.
Josia Topf: Der Paralympics-Sieger krönt sich auch im WM-Becken von Singapur! Gold über 150 Meter Lagen und 50 Meter Freistil.