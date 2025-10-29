Para-Sport:Para-Sport-Teams des Jahres: Die Kandidaten

Wer ist Ihr Para-Team des Jahres? Es stehen zur Wahl der Mixed-Doppelzweier im Rudern, die offene Staffel im Langlauf und die U23-Rollstuhlbasketballer.

Der Mixed-Doppelzweier im Para-Rudern: Kathrin Marchand und Valentin Luz – Sie ist Ärztin, er promoviert in Wirtschaftswissenschaften – gemeinsam sitzen sie im schnellsten Boot ihrer Startklasse. In diesem Jahr: Weltmeister und Europameister – jeweils in Weltrekordzeit.

Die 4x2,5 Kilometer Staffel Open Relay: Leonie Walter, Sebastian Marburger, Nico Messinger und Lennart Volkert - Athletinnen und Athleten mit unterschiedlichen Einschränkungen kämpfen bei der Para-Langlauf-WM um Medaillen und Deutschland gewinnt Silber.