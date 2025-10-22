Der VfB Friedrichshafen hat beim Auftakt der neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Bundesliga-Klassiker bei Serienmeister Berlin Recycling Volleys setzte sich der VfB mit 3:0 (25:18, 25:21, 34:32) klar durch. Es war bereits die 156. Begegnung zwischen beiden Mannschaften in der Volleyball-Bundesliga.

Die Gastgeber kamen nur schwer ins Spiel und brachten durch viele eigene Fehler den Gegner immer wieder in den Vorteil. Vor allem der in der letzten Saison überragende Jake Hanes scheiterte häufig am gegnerischen Block, sodass sich Friedrichshafen beim Stand von 19:18 absetzen konnte und gleich den ersten von insgesamt sechs Satzbällen verwandelte.

Volleyball-Krimi im dritten Satz

Im zweiten Durchgang hatten sich die Berliner besser auf den Gegner eingestellt, der trotzdem das bessere Ende für sich verbuchte und erneut den ersten von drei Satzbällen verwandelte. Zu einem wahren Krimi entwickelte sich der dritte Satz. Die Volleys vergaben dabei vier Satzbälle, doch auch Friedrichshafen benötigte insgesamt sieben Matchbälle, um für eine Überraschung zu Saisonbeginn zu sorgen.