The show must go on: Vonn startet trotz Kreuzbandriss

Vonn startet trotz Kreuzbandriss

Italien, Cortina D'ampezzo: Olympia, Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026, Ski alpin in Cortina d'Ampezzo, Skirennläuferin Lindsey Vonn (USA) nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Lindsey Vonn ist hart im Nehmen. Die Ski-Rennläuferin startet bei den Olympischen Spielen in der Abfahrt - trotz eines Kreuzbandrisses.

