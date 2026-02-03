The show must go on:Vonn startet trotz Kreuzbandriss
Lindsey Vonn ist hart im Nehmen. Die Ski-Rennläuferin startet bei den Olympischen Spielen in der Abfahrt - trotz eines Kreuzbandrisses.
