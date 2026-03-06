Skispringer Domen Prevc darf sich in Lahti für wenige Minuten als Sieger fühlen, dann wird er disqualifiziert. Philipp Raimund rückt damit von Platz zwei auf eins.

Philipp Raimund gewinnt nach seinem Olympiasieg erstmals im Weltcup. Als Zweiter in Lahti profitiert er von der Disqualifikation von Domen Prevc. Der schreibt dennoch Skisprung-Geschichte. 06.03.2026 | 1:03 min

Der Skisprung-Weltcup in Lahti hat ein Kuriosum geliefert. Domen Prevc bejubelte beim Wettbewerb von der Großschanze den Sieg, wurde aber nach wenigen Minuten disqualifiziert. Den Gewinn des Gesamtweltcups hat er dennoch schon sicher. Durch die Disqualifikation des Slowenen rückte Philipp Raimund von Platz 2 auf 1 und darf seinen ersten Weltcupsieg feiern.

"Es hat natürlich einen leicht komischen Beigeschmack", sagte Raimund im ZDF:

Es fühlt sich aber sehr gut an. Seit Olympia bin ich auf einem hohen Niveau und etwas befreiter. Ich bin heute sehr stolz. „ Philipp Raimund

Nur ein Durchgang in Lahti

Raimund flog auf 122,5 Meter, wurde in dem Mini-Wettkampf mit nur einem Durchgang aber zunächst noch von Prevc (129,0 Meter) übertroffen. Der Gewinner der Vierschanzentournee feierte seinen vermeintlichen siebten Weltcupsieg in Folge aber zu früh, da er zu wenig Gewicht für seine Skilänge auf die Waage brachte.

Zweiter wurde somit Daniel Tschofenig (Österreich) vor Wladimir Sografski aus Bulgarien.

Er war wohl 100 Gramm zu leicht, das passiert schnell. Wobei - ich bin eigentlich immer zwei Kilo zu schwer. „ Philipp Raimund über Domen Prevc

Raimunds Ziel: In die Top 3 des Weltcups

Raimund indes kündigte noch ein Ziel für die weiteren Sprünge in Lahti, Oslo, Vikersund und Planica an. "Ich versuche jetzt noch unter die Top 3 im Gesamtweltcup reinzurutschen", sagte er.

Nach seinem Sieg am Freitag liegt er als Fünfter mit 898 Punkten knapp hinter dem Österreicher Daniel Tschofenig (899) und dem Japaner Ren Nikaido (921). Für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

Domen Prevc gewinnt die "Big Five"

Prevc durfte dennoch ein wenig feiern: Weil Verfolger Ryoyu Kobayashi nur Sechster wurde, ist ihm die große Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Damit hat Prevc innerhalb von nur zwölf Monaten alle fünf großen Einzel-Titel seines Sports gewonnen. Die "Big Five" hatte vor ihm nur der 2019 verstorbene Finne Matti Nykänen geholt.

Philipp Raimund profitiert von der Disqualifikation von Domen Prevc. Der Sieg habe zwar "einen komischen Beigeschmack", so Raimund, "ab ich bin stolz auf den Sprung." 06.03.2026 | 1:21 min

Prevc schaffte seine fünf Triumphe in Rekordzeit: Begonnen hatte die Titeljagd am 8. März 2025 mit dem WM-Titel in Trondheim, es folgten die Siege bei der Vierschanzentournee, der Skiflug-WM und den Olympischen Spielen - schneller geht es nicht.

Schon am Donnerstag hatte seine Schwester Nika auf der WM-Schanze von 2029 ebenfalls den Gewinn des Gesamtweltcups perfekt gemacht, erstmals gehen die Kugeln somit an ein Geschwisterpaar.

Auf der Großschanze im finnischen Lahti siegt Skisprung-Dominatorin Nika Prevc und sichert sich vorzeitig den Gesamtweltcup. Selina Freitag wird Sechste und beste Deutsche. 05.03.2026 | 1:32 min

Paschke als Zwölfter zweitbester Deutscher

Abgesehen von Raimund enttäuschten die DSV-Springer fast ausnahmslos. Pius Paschke war als Zwölfter zumindest im Soll, Karl Geiger (23.), Andreas Wellinger (38.), Luca Roth (41.) und Felix Hoffmann (44.) folgten weit zurück.

Der Wettkampf ersetzte das Ende November ausgefallene Springen in Kuusamo, wurde wegen des engen Zeitplans in Lahti aber nur in einem Durchgang durchgeführt.

Am Samstag (17.00 Uhr/ZDF-Livestream) folgt ein weiterer Einzelwettbewerb, am Sonntag steht ein Super-Team-Wettbewerb auf dem Programm.

Domen Prevc macht's wie der große Bruder Peter und gewinnt die Vierschanzentournee. Dazu reicht Platz 2 in Bischofshofen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Felix Hoffmann auf Rang 6. 06.01.2026 | 2:19 min

