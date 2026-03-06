Skispringen: Nika Prevc verbessert eigenen Siegrekord

Skispringerin Nika Prevc bleibt in dieser Saison das Maß aller Dinge. Beim Weltcup in Lahti stellt die Slowenin eine weitere Bestmarke auf.

Nika Prevc feiert beim Weltcup in Lahti ihren 16. Saisonsieg. Quelle: dpa

Nika Prevc hat mit ihrem 16. Saisonsieg einen weiteren Weltcuprekord im Skispringen aufgestellt. Einen Tag nach ihrem vorzeitigen Triumph in der Gesamtwertung gewann die 20-Jährige im finnischen Lahti vor Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen und der Japanerin Nozomi Maruyama.

Katharina Schmid verpasst zweiten Durchgang

Einen schwarzen Tag erlebte Katharina Schmid, die als 31. erstmals seit zehn Jahren im Weltcup einen zweiten Durchgang verpasste. "Das tut schon weh - egal, ob es nun das letzte Mal Lahti war oder nicht. Nicht in den zweiten Durchgang zu kommen - das ist nicht gut", sagte Rekordweltmeisterin Schmid, die am Saisonende ihre Karriere beendet, im ZDF.

Das Weltcup-Skispringen der Frauen von der Großschanze in Lahti/Finnland relive. Kommentatorin: Eike Papsdorf. Experte: Severin Freund. Interviews: Andreas Kürten. 06.03.2026 | 97:18 min

Die 29-Jährige hatte schon bei Olympia den zweiten Durchgang verpasst, im Weltcup war ihr das zuletzt am 31. Januar 2016 in ihrer Heimat Oberstdorf passiert. Als beste Deutsche landete Selina Freitag auf dem fünften Rang.

Prevc mit weitern Bestmarken

Weltmeisterin Prevc setzte mit Flügen auf 130,0 und 128,5 m ihren Traumwinter fort. Bisher stand die Bestmarke bei 15 Saisonsiegen, gehalten von ihr selbst (2024/25) und der Japanerin Sara Takanashi (2013/14). Auch ihre jetzt 24 Podestplätze und 2296 Punkte bedeuten bereits fünf Wettkämpfe vor Saisonende Rekorde. Bei Olympia hatte Prevc das erhoffte Einzel-Gold allerdings verpasst.

Auf der Großschanze im finnischen Lahti siegt Skisprung-Dominatorin Nika Prevc und sichert sich vorzeitig den Gesamtweltcup. Selina Freitag wird Sechste und beste Deutsche. 05.03.2026 | 1:32 min

Freitag fehlten umgerechnet gut drei Meter zum Podest. "Ich bin zufrieden und fahre mich einem Lächeln nach Hause", sagte die Vizeweltmeisterin im ZDF. Zweitbeste Deutsche am Ort der übernächsten Weltmeisterschaften im Jahr 2029 war Agnes Reisch als Zehnte. In die Punkte schafften es anders als Schmid, die nur auf 108,0 m kam, zudem Anna Hollandt (26.) und Juliane Seyfarth (27.).

