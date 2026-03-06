  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Ski Alpin: Abfahrt-Gesamtsieg rückt für Aicher näher

Rang zwei in Val di Fassa:Aicher macht großen Schritt Richtung Abfahrts-Kristallkugel

|

Emma Aicher verpasst den Sieg bei der Abfahrt in val di Fassa hauchdünn. Der Gewinn der kleinen Kristallkugel rückt für Deutschlands Alpin-Star aber näher.

Skirennläuferin Emma Aicher

Emma Aicher wird in Val di Fass hauchdünn Zweite hinter Laura Pirovano.

Quelle: dpa | Marco Trovati

Skirennfahrerin Emma Aicher ist im Weltcup erneut auf das Podest gefahren und hat einen weiteren großen Schritt hin zum Gewinn der Abfahrts-Gesamtwertung geschafft.

Pirovano eine Hundertstel schneller als Aicher

Die derzeit beste deutsche Alpin-Athletin musste sich bei der Abfahrt von Val di Fassa als Zweite nur um eine Hundertstelsekunde der Italienerin Laura Pirovano geschlagen geben.

Emma Aicher in Aktion

Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im Kampf um die Disziplinenwertung: Die Abfahrt der Frauen in Val di Fassa/Italien relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

06.03.2026 | 70:49 min

Dritte wurde Olympiasiegerin und Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA (+0,29 Sekunden) knapp vor Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann (+0,32).

Nur noch 14 Punkte hinter Lindsey Vonn

Auch wenn Aicher den Sieg denkbar knapp verpasste, machte sie in der Disziplinwertung 80 Punkte gut und liegt zwei Rennen vor dem Saisonende nur noch 14 Zähler hinter Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin kann nach ihrem Sturz bei Olympia und der schweren Unterschenkel- sowie Knieverletzung in diesem Winter nicht mehr antreten.

Schon an diesem Samstag (10:45 Uhr/live ZDF) könnte Aicher bei der zweiten Abfahrt die Führung übernehmen und sogar den Triumph im Kampf um die kleine Kristallkugel rechnerisch perfekt machen: Hinter der 22-Jährigen folgen Pirovano mit 50 und Weidle-Winkelmann mit 80 Punkten Rückstand.

Emma Aicher beim SuperG der Damen am 01.03.2026 in Soldeu.

Mit Platz 2 im zweiten Super-G von Soldeu rundet Emma Aicher ein gelungenes Wochenende ab. Am Freitag war sie Vierte in der Abfahrt geworden, gestern gewann sie den ersten Super-G.

01.03.2026 | 1:05 min

Auch Triumph im Gesamtweltcup für Aicher möglich

Falls Aicher ihre Form hält und weiter signifikant punktet, ist sogar der ganz große Coup in der Gesamtwertung möglich: Dort nämlich rückte sie auf den zweiten Platz hinter Mikaela Shiffrin vor - zum US-Star fehlen ihr noch 139 Punkte.

Weil Shiffrin bei den beiden Abfahrten und dem Super-G in Val di Fassa nicht antritt, könnte Aicher sogar als Führende im Ringen um die große Kristallkugel aus diesem Speed-Wochenende hervorgehen.

Emma Aicher bei der Siegerehrung vom SuperG der Frauen am 29.02.2026.

Emma Aicher präsentiert sich weiter in herausragender Form. Die 22-Jährige gewinnt den Super-G von Soldeu und hat damit noch Chancen auf den Sieg in der Diszplinwertung.

28.02.2026 | 1:14 min

Showdown zwischen Aicher und Shiffrin

Shiffrin müsste dann vor allem in den verbleibenden zwei Slaloms und zwei Riesenslaloms punkten - allerdings gehört Aicher auch in den technischen Disziplinen inzwischen zur Weltspitze. Es deutet sich auf jeden Fall ein Showdown beim Weltcup-Finale Ende März im norwegischen Lillehammer an.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, sid
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio am 06.03.2026 ab 11:20 Uhr in dem Beitrag: "Abfahrt der Frauen am 6. März"
Themen
SportWintersport

Mehr Wintersport

  1. Sportstudio: Wintersport

    Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Kalender, Weltcupstände

  2. Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.

    Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

  3. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40