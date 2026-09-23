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Luis Enrique - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Paris Saint-Germain - Bolzplatz

Sport | Bolzplatz :Was Luis Enriques PSG so stark macht

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Luis Enrique

Luis Enrique ist ein spanischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler. Seit 2023 trainiert er Paris Saint-Germain. Zweimal mit PSG und zuvor einmal mit dem FC Barcelona gewann er insgesamt dreimal die Champions League.

Aktuelle Nachrichten zu Luis Enrique

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Biografie

Luis Enrique wurde am 8. Mai 1970 in Gijón im Norden Spaniens geboren. Seine Profikarriere als Fußballspieler begann er bei Sporting Gijón. 1991 wechselte er zu Real Madrid, bevor er 1996 zum Rivalen FC Barcelona ging. Dort spielte er bis zu seinem Karriereende 2004. Seine Trainerkarriere startete Luis Enrique 2008 bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona. Anschließend trainierte er die AS Rom und Celta Vigo, bevor er 2014 Cheftrainer des FC Barcelona wurde. In der Saison 2014/15 gewann er mit dem Team das Triple aus spanischer Meisterschaft, Copa del Rey und Champions League. Von 2018 bis 2022 war Luis Enrique – mit einer zwischenzeitlichen Unterbrechung – Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Seit 2023 ist Luis Enrique Cheftrainer von Paris Saint-Germain.

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