Luis Enrique - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Luis Enrique
Luis Enrique ist ein spanischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler. Seit 2023 trainiert er Paris Saint-Germain. Zweimal mit PSG und zuvor einmal mit dem FC Barcelona gewann er insgesamt dreimal die Champions League.
Aktuelle Nachrichten zu Luis Enrique
"Der beste Trainer der Welt":Paris feiert sich und Coach Luis Enriquemit Video9:31
Champions-League-Rückspiel gegen Bayern:PSG-Trainer Enrique: Ein weiteres Spektakel ist möglichvon Florian Hauptmit Video0:50
Champions-League-Rückspiel:FC Bayern: Nur noch Paris St.-Germain im Kopfvon Maik Rosnermit Video2:59
Denkwürdiger Abend im Prinzenpark:PSG-Trainer Enrique: "Das beste Spiel, bei dem ich dabei war"mit Video2:59
Champions League:Was das Halbfinale PSG - Bayern zum Giganten-Duell machtvon Ralf Lorenzenmit Video14:45
Bayer gegen PSG in Champions League:Leverkusen: "Die Besten der Welt" schlagenvon Stephan Klemmmit Video2:59
Emotionaler Moment für PSG-Coach:Luis Enrique: Triumph für verstorbene Tochter Xana
Biografie
Luis Enrique wurde am 8. Mai 1970 in Gijón im Norden Spaniens geboren. Seine Profikarriere als Fußballspieler begann er bei Sporting Gijón. 1991 wechselte er zu Real Madrid, bevor er 1996 zum Rivalen FC Barcelona ging. Dort spielte er bis zu seinem Karriereende 2004. Seine Trainerkarriere startete Luis Enrique 2008 bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona. Anschließend trainierte er die AS Rom und Celta Vigo, bevor er 2014 Cheftrainer des FC Barcelona wurde. In der Saison 2014/15 gewann er mit dem Team das Triple aus spanischer Meisterschaft, Copa del Rey und Champions League. Von 2018 bis 2022 war Luis Enrique – mit einer zwischenzeitlichen Unterbrechung – Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Seit 2023 ist Luis Enrique Cheftrainer von Paris Saint-Germain.