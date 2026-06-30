Gakpos emotionales Tor zum 1:0 für die Niederlande

Cody Gakpo trifft für die Niederlande zur zwischenzeitlichen Führung gegen Marokko. Der 27-Jährige musste während der WM den Tod seines ungeborenen Kindes verkraften.

Der WM-Traum der Niederlande ist trotz eines emotionalen Treffers von Cody Gakpo erneut geplatzt. Die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman verlor das überaus intensive Sechzehntelfinale gegen Geheimfavorit Marokko mit 2:3 im Elfmeterschießen und muss auch bei der zwölften WM-Teilnahme alle Hoffnungen auf den ersten Triumph früh begraben. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.