Nicht nur bei WM 2026:Deswegen ist Spanien im Fußball so erfolgreich
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Die Kabine ist kein Debattier-Klub: Das ist nur ein Punkt, der spanische Fußball-Mannschaften von der Jugend über die Frauen bis zu den Männern so erfolgreich macht.
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