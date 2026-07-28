Nicht nur bei WM 2026 : Deswegen ist Spanien im Fußball so erfolgreich

28.07.2026 | 17:40 |

Die Kabine ist kein Debattier-Klub: Das ist nur ein Punkt, der spanische Fußball-Mannschaften von der Jugend über die Frauen bis zu den Männern so erfolgreich macht.