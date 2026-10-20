WM-Gold im Küstenrudern: Deutschland siegt im Mixed

Jubel beim deutschen Team im Küstenrudern. Franz Werner und Sophie Leupold gewannen bei der WM im Mixed-Doppel die Goldmedaille.

In zwei Jahren feiert Küstenrudern bei den Olympischen Spielen in Los Angeles Premiere - schon jetzt darf sich das deutsche Team über einen großen Erfolg in der bislang noch wenig bekannten Sportart freuen.

Bei den World Rowing Beach Sprint Finals im chinesischen Qingdao gewannen Franz Werner (25) und Sophie Leupold (27) die Goldmedaille im Mixed-Double. Damit holten sie das erste WM-Gold in einer Senior-Bootsklasse im Beach Sprint.

"Man kann es noch gar nicht glauben. Wir hatten nichts zu verlieren, gestern waren wir fast ausgeschieden", sagte Leupold nach dem Triumph. Gemeinsam mit Werner setzte sie sich im Finale gegen Martyna Kazlauskaite und Dominykas Jancionis aus Litauen durch, die Entscheidung fiel im Zielsprint.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.