Der Deutsche Tischtennis-Bund gewinnt bei der EM in Ljubljana insgesamt fünf Medaillen. Gerade die Frauen um Annett Kaufmann wussten zu überzeugen.

Tränen und Medaillenregen: Das bleibt von der Tischtennis-EM

Überzeugte bei der Tischtennis-EM: Nachwuchstalent Annett Kaufmann. Quelle: IMAGO / MaJo

Zum ganz großen Wurf hatte es am Ende nicht gereicht. Annett Kaufmann verbarg nach dem verlorenen Einzel-Finale ihre Enttäuschung hinter ihrem Handtuch. Nach einem tollen Turnier verlor das 20-jährige Ausnahmetalent im Finale gegen die Russin Elizabet Abraamian ein hochklassiges Match mit 3:4.

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"Es ist wirklich schade, aber ich muss sagen, dass Annett insgesamt ein tolles Turnier gespielt hat", bilanziert auch Bundestrainerin Tamara Boros die Leistung ihres Schützlings. In der Tat gehört Kaufmann zu den positiven Erscheinungen dieser EM aus deutscher Sicht.

Kaufmann spielt ganz starke EM

Die U19-Weltmeisterin von 2024 hat nach starken Leistungen in den internationalen Team-Wettbewerben nun auch das erste richtig starke Einzelturnier hingelegt - auch wenn die Enttäuschung kurz nach dem Finale offensichtlich groß war. "Natürlich weiß ich, dass der Finaleinzug ein guter Erfolg war", so die 20-Jährige.

Ich denke, es war eine gute EM für mich. Wenn ich erst einmal etwas Abstand vom Turnier habe, werde ich positiv darauf blicken können. „ Annett Kaufmann, deutsche Tischtennis-Nationalspielerin

Sie war aber längst nicht der einzige Lichtblick des DTTB-Teams bei dieser EM. In vier der fünf möglichen Wettbewerbe hat man insgesamt fünf Medaillen gewonnen - gekrönt vom Titel gleich zu Beginn im Mixed-Doppel durch Benedikt Duda und Nina Mittelham. "Unterm Strich muss ich sagen: Wir haben fünf Medaillen gewonnen, das ist ein gutes Ergebnis", meint auch DTTB-Sportvorstand Richard Prause.

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Mittelham beispielsweise hat neben der Goldmedaille im Mixed auch noch Bronze im Frauen-Doppel und im Einzel gewonnen und diesen Titelkämpfen damit ihren Stempel aufgedrückt - und das nach langer Leidensphase.

Mittelham von starkem Comeback nach Verletzung selbst überrascht

Nach der Bandscheiben-Verletzung während der Olympischen Spiele in Paris hatte sie erst vor einem Jahr ihr Comeback auf der Profi-Tour gegeben.

Hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich von der EM mit drei Medaillen nach Hause fahre, hätte ich ihn für verrückt erklärt. „ Nina Mittelham, deutsche Tischtennis-Nationalspielerin

Die hochbegabte Athletin vom TTC Berlin Eastside wurde in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach ihrem Halbfinal-Aus gegen Teamkollegin Kaufmann gab es zwar bittere Tränen, die Leistung bei den Europameisterschaften jetzt stimmt dennoch hoffnungsvoll, dass sie auch in Zukunft wieder nahe an ihr altes Leistungsniveau herankommt.

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Dass die Männer einen etwas schwierigeren Stand haben würden, war schon vor dem Turnier klar. Die Leistungsdichte in Europa ist enorm. Und das hat auch diese EM wieder gezeigt. Olympia-Silbermedaillengewinner Truls Möregardh scheiterte beispielsweise im Achtelfinale an Borgar Haug - einem Norweger, der in Deutschlands zweiter Liga aufschlägt.

DTTB-Männer stark in der Breite

So offenbarte sich einmal mehr die Stärke der DTTB-Männer. Zwar fehlt momentan eine Galionsfigur wie Timo Boll, aber in der Breite ist Deutschland extrem stark - und bekommt so meistens mindestens einen Spieler bis in den Finaltag. Dang Qiu musste sich im Halbfinale knapp Anton Källberg geschlagen geben, die Bronzemedaille hat trotzdem einen hohen Stellenwert.

Doch es gab auch bei dieser EM Enttäuschungen. Sabine Winter verlor beispielsweise als Topgesetzte und Turnier-Favoritin schon im Achtelfinale gegen Prithika Pavade aus Frankreich. Sie sei an den eigenen Nerven gescheitert, erzählte sie nach dem Spiel.

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Genauso wie die laut Weltrangliste zweitbeste Europäerin Ying Han. Sie verlor im Viertelfinale gegen Annett Kaufmann, Ball und Tisch hätten der jungen Teamkollegin besser gelegen.

Deutschland gehört weiter zu Europas Elite

Bei den Männern ist zudem sicherlich zu erwähnen, dass die jungen Talente Wim Verdonschot und André Bertelsmeier nicht ganz so weit gekommen sind, wie erhofft. Beide hatten zwar zu Beginn schwere Lose erwischt und Verdonschot hatte erst vor kurzem ein kräftezehrendes Turnier in China gespielt, dennoch hatte man sich ein wenig mehr erwartet.

Was bleibt also von dieser Tischtennis-EM?

Man hat hier bei den Europameisterschaften gesehen: Frankreich, Schweden und Deutschland gehören nach wie vor zu den führenden Nationen. „ Richard Prause, DTTB-Sportvorstand

Zwar ist Deutschland nicht mehr unangefochtener Spitzenreiter in Europa, aber bei in den vergangenen Jahren deutlich stärker gewordener Konkurrenz kann sich die Medaillenausbeute sehen lassen.

Gerade bei den Frauen darf man darüber hinaus durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken. Hinter Annett Kaufmann gibt es noch mehr vielversprechende Talente, die von dem Windschatten der aktuell starken Generation profitieren können.

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