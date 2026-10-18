Tischtennis-EM: Kaufmann verpasst nach Krimi EM-Gold

Tischtennis-EM in Ljubljana:Kaufmann verpasst nach Krimi EM-Gold
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Annett Kaufmann hat die Goldmedaille bei der Tischtennis-EM in Ljubljana nach einem Krimi verpasst. Die 20-Jährige verlor im Finale gegen die Russin Elizabet Abraamian.
Das neue Gesicht des deutschen Tischtennis ist Annett Kaufmann bereits. Auf den ersten großen Titel seit dem Karriereende von Timo Boll muss aber auch die Junioren-Weltmeisterin noch weiter warten. Bei der EM in Slowenien marschierte die 20-Jährige bis ins Finale durch - und verlor dort mit 3:4 Sätzen gegen die Russin Elizabeth Abrahamian.
Kaufmann gratulierte ihrer Freundin herzlich - und vergrub dann ihre Enttäuschung hinter einem Handtuch.
Tränen nach der Finalniederlage
"Sie hat am Ende einfach die besseren Bälle gespielt", sagte die neue Vize-Europameisterin unter Tränen. Für Kaufmann war es trotzdem der bislang größte Erfolg der Karriere.
Auf dem Weg in dieses Finale hatte Kaufmann zwei deutsche Duelle gewonnen: im Halbfinale gegen Nina Mittelham (4:3). Und im Viertelfinale gegen Ying Han (4:0).
Gute deutsche EM-Bilanz
"Cappuccino-Matches" nennt der deutsche Sportvorstand Richard Prause solche Spiele. Weil er in diesen Fällen immer entspannt zusehen kann. In Ljubljana galt dies umso mehr, als dass die deutsche Bilanz durch die Goldmedaille im Mixed (Mittelham/Benedikt Duda), Bronze im Doppel (Mittelham/Kaufmann) und Bronze im Herren-Einzel (Dang Qiu) schon vor Kaufmanns Final-Einzug überzeugte.
Trotzdem spielt Kaufmann so etwas wie eine Sonderrolle. Weil sie nach dem Abschied der Tischtennis-Legende Boll das einzige Mitglied der deutschen Nationalteams ist, das weit über ihre eigene Sportart hinaus wirkt.
Durchbruch bei Olympia
Die 20-Jährige ist schlagfertig und selbstbewusst, zeigt Emotionen, spielt offensiv. Das fiel der Öffentlichkeit zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 2024 auf, als sie ihr Team bis ins Halbfinale führte. Darauf folgten:
- U19-Weltmeisterin 2024,
- Team-Europameisterin 2025,
- WM-Dritte mit der deutschen Mannschaft 2026.
Doch was wie ein steiler Aufstieg aussah, kostete Kaufmann auch viel Kraft: Leben, trainieren und durch die Welt reisen als Vollprofi. Immer wieder auch Spiele verlieren gegen Gegnerinnen, die eigentlich schwächer, dafür aber erfahrener sind. Bei dieser EM half es Kaufmann viel, die 63-jährige Ni Xia Lian und die 43-jährige Ying Han zu schlagen. Beides hochdekorierte Spielerinnen mit vollem Trophäenschrank. "Ich bin jetzt physisch in der Lage, bei so einem Turnier bis zum Ende qualitativ hochwertig zu spielen", sagte sie.
Endspiel gegen gute Freundin
Das Endspiel war auch etwas Besonderes. Die ehemalige U19-Europameisterin Abrahamian durfte bei dieser EM nur mitspielen, weil das Startverbot für russische und belarussische Sportler bei solchen Meisterschaften seit Juli nicht mehr gilt.
"Wir sind schon Freunde seit der Jugendzeit", sagte Kaufmann, deren Eltern in Kasachstan geboren wurden. "Wir mögen uns sehr. Und nachdem wir beide die zweite Runde gewonnen hatten, habe ich ihr gesagt: Wir sehen uns im Finale."
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtet das ZDF am 18.10.2026 um 19 Uhr in den heute-Nachrichten.
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