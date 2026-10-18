Die deutschen Biathletinnen und Biathleten bleiben am zweiten Wettkampftag des Loop-One-Festivals hinter den Erwartungen zurück. Johanna Puff belegt als beste Deutsche Platz sechs.

Johanna Puff (l.) belegt am zweiten Wettkampftag des Loop-One-Festivals als beste deutsche Platz sechs Quelle: Imago

Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben zum Abschluss des zweitägigen Loop-One-Festivals in München enttäuscht - vor allem am Schießstand.

Bei den Frauen konnten die drei für das Finale qualifizierten Lokalmatadorinnen Vanessa Voigt, Johanna Puff und Julia Tannheimer nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Auch Philipp Horn (fünf Strafrunden) als Siebter und Philipp Nawrath (sechs) als Zwölfter blieben vor 15.000 Zuschauern hinter den eigenen Erwartungen zurück. Wie schon am Vortag gewann bei den Männern Martin Ponsiluoma aus Schweden.

"Es ist immer extrem bitter, wenn man gleich nach dem ersten Schießen hinterherläuft", sagte Horn in der ARD.

Es ärgert mich extrem, aber das sind eben diese kurzen, schnellen Formate: Da kann so viel passieren. „ Philipp Horn, Biathlet

Olympiasiegerin Lisa Vitozzi siegt in München

Beim Sieg von Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien war Puff als Sechste die beste Deutsche. Sie verfehlte bei vier Schießeinlagen vier Scheiben. Tannheimer war auf den Skirollern am schnellsten, musste sich nach sechs Strafrunden aber mit Platz sieben begnügen. Voigt wurde nach drei Fehlschüssen Neunte.

"Es ist genug Potenzial da und ich denke, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben“, so Sandra Flunger, Biathlon-Bundestrainerin mit Blick auf die Biathlon-Zukunft der deutschen Athletinnen. 15.10.2026 | 2:43 min

Strelow: "Muss man wegstecken"

Pro Vorlauf qualifizierten sich jeweils die drei schnellsten Starter beider Geschlechter sowie jeweils drei Lucky Loser. An dieser Hürde scheiterten bei den Frauen Janina Hettich-Walz und bei den Männern Lucas Fratzscher sowie Justus Strelow. "So etwas muss man wegstecken, das kommt vor", sagte Strelow.

Schon am Samstag hatten die DSV-Skijäger einen Heimsieg knapp verpasst. Zum Auftakt der zweiten Auflage des Events im Olympiapark waren Hettich-Walz und Nawrath als beste Deutsche jeweils Vierter geworden.

Der Franzose Eric Perrot und Lisa Vittozzi aus Italien haben die Premierenrennen des Loop-One-Festivals der Biathleten in München gewonnen. Dritter im Skirollern wurde Justus Strelow. 19.10.2025 | 0:50 min

Die Saison beginnt am 26. November im finnischen Kontiolahti mit einem Einzel der Männer. Einen Tag später starten die Frauen in den Weltcup-Winter.

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Quelle: dpa