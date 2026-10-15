Wird der kommende Winter ein besserer für Deutschlands Biathletinnen? Bundestrainerin Sandra Flunger blickt im ZDF-Morgenmagazin optimistisch auf die nahende Saison.

"Es ist genug Potenzial da und ich denke, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben“, so Sandra Flunger, Biathlon-Bundestrainerin mit Blick auf die Biathlon-Zukunft der deutschen Athletinnen. 15.10.2026 | 2:43 min

Nur neun deutsche Podestplätze, kein Weltcupsieg und Bronze in der Mixed-Staffel bei den Olympischen Winterspielen: Die neue Cheftrainerin Sandra Flunger will den deutschen Biathletinnen nach einer historisch schlechten Saison aus der Krise helfen. Ende November beginnt der Weltcupwinter im finnischen Kontiolahti. Wird diesmal alles anders?

"Ich kann sagen, dass ich ein sehr motiviertes und zielstrebiges Team vorgefunden habe, und die Potenziale sind auf jeden Fall hier", sagt Flunger, die im Frühjahr als Bundestrainerin der deutschen Biathletinnen die Nachfolge von Kristian Mehringer angetreten hat, im ZDF-Morgenmagazin.

Wir haben versucht, einen Neuanfang zu starten. „ Sandra Flunger, Bundestrainerin der deutschen Biathletinnen

Nach fünf Monaten im Amt ließe sich zwar noch nicht genau sagen, wo es in der kommenden Saison hingehen wird, aber die Bundestrainerin zeigt sich zuversichtlich: "Ich denke schon, dass die Frauen gute Fortschritte gemacht haben, und wir freuen uns auf den Winter."

Die deutschen Biathletinnen haben eine neue Trainerin. Sandra Flunger soll die DSV-Frauen wieder in erfolgreichere Zeiten führen. 13.04.2026 | 0:38 min

Flunger: "Schritt für Schritt" an die Spitze

"Wir wissen schon, dass es noch ein Stück bis zur Weltspitze ist", sagt Bundestrainerin Flunger mit Blick auf die kommende Saison. Ihr Ansatz: sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Das nötige Potenzial sieht sie bei den Biathletinnen, die sich derzeit im Trainingslager im österreichischen Ramsau auf die Saison vorbereiten.

Wir haben versucht, den Teamspirit zu heben und uns ein bisschen zu pushen, den Spaß nicht zu vergessen und dann hoffentlich so auch erfolgreich zu sein im Winter. „ Sandra Flunger, Bundestrainerin der deutschen Biathletinnen

Erste Saison ohne Franziska Preuß

Für die deutschen Biathletinnen wird es der erste Winter ohne Franziska Preuß, die ihre Karriere mit dem 28. Platz im Massenstart bei den Olympischen Winterspielen beendet hat. Wie schwer wiegt der Verlust einer solchen Leitfigur? "Es ist natürlich immer eine große Änderung, wenn so eine erfolgreiche Sportlerin ein Team verlässt", sagt Flunger im ZDF-Morgenmagazin.

Dennoch blickt die Bundestrainerin zuversichtlich nach vorn: "Wir haben einen guten Mix aus ambitionierten, talentierten jungen Athletinnen und erfahrenen Athletinnen."

Ich denke schon, dass wir trotzdem zu guten Leistungen fähig sind. „ Sandra Flunger, Bundestrainerin der deutschen Biathletinnen

Der Winter beginnt – und damit der Kampf um die Plätze im deutschen Team. Jeder Sprint, jeder Schuss zählt. Wer schafft den Sprung in den Weltcup und wessen Traum platzt? 26.11.2025 | 34:06 min

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