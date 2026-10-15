Erste Saison ohne Franziska Preuß:Flunger: "Noch ein Stück weit" zur Weltspitze
von Sarah Grund
Wird der kommende Winter ein besserer für Deutschlands Biathletinnen? Bundestrainerin Sandra Flunger blickt im ZDF-Morgenmagazin optimistisch auf die nahende Saison.
Nur neun deutsche Podestplätze, kein Weltcupsieg und Bronze in der Mixed-Staffel bei den Olympischen Winterspielen: Die neue Cheftrainerin Sandra Flunger will den deutschen Biathletinnen nach einer historisch schlechten Saison aus der Krise helfen. Ende November beginnt der Weltcupwinter im finnischen Kontiolahti. Wird diesmal alles anders?
"Ich kann sagen, dass ich ein sehr motiviertes und zielstrebiges Team vorgefunden habe, und die Potenziale sind auf jeden Fall hier", sagt Flunger, die im Frühjahr als Bundestrainerin der deutschen Biathletinnen die Nachfolge von Kristian Mehringer angetreten hat, im ZDF-Morgenmagazin.
Nach fünf Monaten im Amt ließe sich zwar noch nicht genau sagen, wo es in der kommenden Saison hingehen wird, aber die Bundestrainerin zeigt sich zuversichtlich: "Ich denke schon, dass die Frauen gute Fortschritte gemacht haben, und wir freuen uns auf den Winter."
Flunger: "Schritt für Schritt" an die Spitze
"Wir wissen schon, dass es noch ein Stück bis zur Weltspitze ist", sagt Bundestrainerin Flunger mit Blick auf die kommende Saison. Ihr Ansatz: sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Das nötige Potenzial sieht sie bei den Biathletinnen, die sich derzeit im Trainingslager im österreichischen Ramsau auf die Saison vorbereiten.
Erste Saison ohne Franziska Preuß
Für die deutschen Biathletinnen wird es der erste Winter ohne Franziska Preuß, die ihre Karriere mit dem 28. Platz im Massenstart bei den Olympischen Winterspielen beendet hat. Wie schwer wiegt der Verlust einer solchen Leitfigur? "Es ist natürlich immer eine große Änderung, wenn so eine erfolgreiche Sportlerin ein Team verlässt", sagt Flunger im ZDF-Morgenmagazin.
Dennoch blickt die Bundestrainerin zuversichtlich nach vorn: "Wir haben einen guten Mix aus ambitionierten, talentierten jungen Athletinnen und erfahrenen Athletinnen."
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