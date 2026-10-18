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Bahnrad-WM: Teutenberg holt Gold, Silber für Friedrich

Bahnrad-WM in Shanghai:Teutenberg holt Gold, Silber für Friedrich

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Dicke Überraschung bei der Bahnrad-WM in Shanghai: Tim Torn Teutenberg sichert sich nach seiner Bronzemedaille im Omnium Gold im Elimination Race.

Tim Torn

Weltmeister im Elimination Race: Tim Torn Teutenberg

Quelle: Imago / frontalvision.com

Tim Torn Teutenberg ist Weltmeister im Elimination Race. Der 24-Jährige fuhr am letzten Tag der Bahnrad-WM in Shanghai zu Gold. Am Samstag hatte er sich Bronze im Omnium gesichert.

Der Kölner siegte in seiner Spezialdisziplin vor dem Dänen Tobias Hansen und dem Belgier Jules Hesters.

Das Ausscheidungsfahren ist keine olympische Disziplin und bei Weltmeisterschaften erst seit 2021 im Programm. Vor Teutenberg hatte noch kein Deutscher eine Medaille geholt. Im Ausscheidungsfahren scheidet nach einer vorher festgelegten Rundenzahl der letztplatzierte Fahrer im jeweiligen Sprint aus. 

Siegerehrung der Bahnrad-WM

Tim Torn Teutenberg holt sich den Titel im Elimination Race. Nach Bronze im Omnium ist es die zweite Medaille für den 24-Jährigen. Die Siegerehrung.

18.10.2026 | 5:16 min

Zentimeter-Entscheidung im Keirin

Lea Sophie Friedrich fuhr im Keirin zu Silber. Die 26-Jährige musste sich in einer Zentimeter-Entscheidung der Russin Alina Lysenko geschlagen geben. Dritte wurde die Britin Emma Finucane.

Friedrich hatte am Sonntagmorgen ihr Halbfinale gewonnen. In einer packenden Entscheidung lagen die drei Bestplatzierten nahezu gleichauf, Lyssenko war aber einen Hauch endschneller. 

Pauline Grabosch bei der Siegerehrung der Bahnrad-WM am 17.10.2026 in Shanghai.

Bahnradsprinterin Pauline Grabosch hat bei den Weltmeisterschaften in Shanghai die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Bei der Siegerehrung fließen die Tränen.

17.10.2026 | 6:05 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF im der Sendung "Radsport: Banhrad-WM 2026 in Shanghai" vom 18.10.2026 ab 07:25 Uhr.
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