Das Sport-Wochenende: Bahnrad-WM-Medaillen und Bundesliga

Liebe Sport-Fans,

Pauline Grabosch und Tim Torn Teutenberg haben es bei der Bahnrad-WM in Shanghai krachen lassen. Grabosch holte Gold im 1000-Meter-Zeitfahren, Teutenberg sicherte sich als erster Deutscher die Goldmedaille im Elimination Race.

Bei der Tischtennis-EM im slowenischen Ljubljana gewannen Benedikt Duda und Nina Mittelham Gold. Beide Events hielten noch mehr Edelmetall für die deutschen Athletinnen und Athleten bereit, dazu später mehr.

In der Bundesliga heißt der Tabellenführer nach dem sechsten Spieltag nicht mehr SC Freiburg - es grüßt mittlerweile standesgemäß wieder der FC Bayern München von oben.

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Neun Medaillen für Deutschland bei der Bahnrad-WM

Neben den Goldmedaillen für Grabosch und Teutenberg gab es noch sieben weitere Male Edelmetall für den Bund Deutscher Radfahrer im Velodrom von Shanghai. Unter anderem sicherte sich Teutenberg zusätzlich zu Gold einmal Bronze.

Tim Torn Teutenberg ist Weltmeister im Ausscheidungsfahren. Am letzten Tag der Bahnrad-WM gab es weitere Medaillen für das deutsche Team. 18.10.2026 | 1:03 min

Silber für Kaufmann nach Final-Krimi

Zu Einzelgold reicht es für Annett Kaufmann in Ljubljana nicht. Dennoch setzt die deutsche Tischtennis-Hoffnung ihren rasanten Aufstieg fort. 18.10.2026 | 0:40 min

Zum Abschluss der Tischtennis-EM im slowenischen Ljubljana holte Annett Kaufmann in ihrem ersten EM-Finale nach einem dramatischen Spiel Silber. Die Junioren-Weltmeisterin unterlag der Russin Elizabeth Abrahamia 3:4.

Wechsel an der Tabellenspitze: Bayern jetzt ganz oben

Nach zwei sieglosen Spielen in Serie war der 6:1-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig eine Machtdemonstration. Da sowohl der BVB als auch der SC Freiburg ihre Spiele nicht gewinnen konnten, übernahm der Rekordmeister die Tabellenführung.

Nach zwei ärgerlichen Remis schießt sich der FC Bayern den Frust von der Seele. Beim Kantersieg gegen RB Leipzig glänzt vor allem Luis Diaz. Die Gäste zeigen ihr Auswärtsgesicht. 19.10.2026 | 14:50 min

Das spektakulärste Match am sechsten Spieltag allerdings fand in Elversberg statt. Die SVE setzte sich in einer kuriosen Partie mit 4:3 gegen den FC Augsburg durch.

Zum 100. Geburtstag des Weserstadions konnte Werder Bremen zwar nicht gegen Paderborn gewinnen, machte aber dank zweier Tore von Niclas Füllkrug aus einem 0:2 ein 2:2 - und kam damit als erstes Team der Bundesligageschichte zum dritten Mal im Folge nach einem 0:2 noch zurück.

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

das aktuelle sportstudio mit Hennes und Jule Behrens

Neu-Nationalspieler Hennes Behrens vom FC Augsburg sprach im aktuellen sportstudio darüber, wie er seine erste Nominierung für das DFB-Team erlebt hat. Seine Schwester, Triathletin Jule Behrens, erzählte emotional von ihrem schweren Unfall und dem Weg zurück. Außerdem gab es ein unterhaltsames Spiel mit den Geschwistern.

Ich habe gedacht, das ist ein Scherz. „ Hennes Behrens

Samstag ab 22:25 Uhr im Stream (ab 23:00 Uhr im TV): aktuelles sportstudio mit Gast Niclas Füllkrug

Streaming-Tipp: Tatort Jugendfußball

Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe. 07.10.2026 | 44:26 min

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Der etwas andere Tischtennisschläger

Bei der Tischtennis-EM visiert Sabine Winter die Medaillenränge an. Was ihr dabei helfen könnte: Ihr ungewöhnlicher Anti-Topspin-Belag auf der Rückhand. 16.10.2026 | 0:49 min

Das war ein erfolgreiches Wochenende bei der Bahnrad-WM und der Tischtennis-EM. Am Dienstag und Mittwoch geht es mit echten Kracher-Partien in der Champions League weiter. Die Highlights seht ihr bei uns. Startet gut in die Woche!

Sportliche Grüße,

Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion