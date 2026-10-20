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Diesmal für die Hornets: Dennis Schröder startet in seine 14. NBA-Saison

Diesmal für die Hornets:Dennis Schröder startet in seine 14. NBA-Saison

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Dennis Schröder startet seine 14. NBA-Saison im Trikot der Charlotte Hornets.

Dennis Schröder trägt wieder einmal ein neues Trikot. Gemeinsam mit den deutschen Nachwuchsspielern Hannes Steinbach und Christian Anderson Jr. startet er für die Charlotte Hornets in die NBA-Saison

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