Diesmal für die Hornets:Dennis Schröder startet in seine 14. NBA-Saison
|
Dennis Schröder trägt wieder einmal ein neues Trikot. Gemeinsam mit den deutschen Nachwuchsspielern Hannes Steinbach und Christian Anderson Jr. startet er für die Charlotte Hornets in die NBA-Saison
Thema
Mehr News aus dem Sport
Biathlon-Frauen vor Saisonstart :Bundestrainerin: "Weiß auch, dass es Stockerl-Plätze braucht"
Video1:55
DTTB mit insgesamt fünf Medaillen :Tränen und Medaillenregen: Das bleibt von der Tischtennis-EM
mit Video0:40