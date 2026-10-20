Diesmal für die Hornets : Dennis Schröder startet in seine 14. NBA-Saison

20.10.2026 | 14:49 |

Dennis Schröder trägt wieder einmal ein neues Trikot. Gemeinsam mit den deutschen Nachwuchsspielern Hannes Steinbach und Christian Anderson Jr. startet er für die Charlotte Hornets in die NBA-Saison