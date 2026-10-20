83:71-Sieg im Achtelfinale:Alba Berlin wirft Bamberg aus dem Pokal
von Julius Hilfenhaus
|
Alba Berlin hat sich für das verlorene Pokalfinale revanchiert und Bamberg Baskets im Achtelfinale aus dem BBL-Pokal geworfen. Ohne einige verletzte Leistungsträger gewann Berlin mit 83:71.
Thema
Mehr News aus dem Sport
Biathlon-Frauen vor Saisonstart :Bundestrainerin: "Weiß auch, dass es Stockerl-Plätze braucht"
Video1:55
DTTB mit insgesamt fünf Medaillen :Tränen und Medaillenregen: Das bleibt von der Tischtennis-EM
mit Video0:40