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ZDF-Mittagsmagazin

Alba Berlin wirft Bamberg aus dem Pokal

83:71-Sieg im Achtelfinale:Alba Berlin wirft Bamberg aus dem Pokal

von Julius Hilfenhaus

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Justin Bean

Alba Berlin hat sich für das verlorene Pokalfinale revanchiert und Bamberg Baskets im Achtelfinale aus dem BBL-Pokal geworfen. Ohne einige verletzte Leistungsträger gewann Berlin mit 83:71.

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