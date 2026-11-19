Bayern-Trainer zurück:Kompany über Karriere-Highlight in Abwesenheit
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Bayern-Trainer Vincent Kompany ist nach seiner Erkrankung zurück - und spricht über seinen seiner schönsten Karrieremomente, auch wenn er selbst nicht dabei war.
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