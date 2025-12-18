  3. Merkliste
VfL Wolfsburg muss nachsitzen

Champions League der Frauen 2025/26:VfL Wolfsburg muss nachsitzen

Frauen-Champions League, VfL Wolfsburg - FC Chelsea: Millie Bright (links) und Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg) springen zum Kopfball hoch.

Chance verpasst: Mit einem Sieg über den FC Chelsea wäre der VfL Wolfsburg direkt fürs Viertelfinale qualifiziert gewesen. Doch nach dem 1:2 müssen die Wölfinnen ins Playoff.

