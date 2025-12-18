Champions League der Frauen 2025/26:VfL Wolfsburg muss nachsitzen
|
Chance verpasst: Mit einem Sieg über den FC Chelsea wäre der VfL Wolfsburg direkt fürs Viertelfinale qualifiziert gewesen. Doch nach dem 1:2 müssen die Wölfinnen ins Playoff.
Mehr News aus dem Sport
Elfmeterschießen gegen CR Flamengo :Dank Keeper Safonow: PSG gewinnt Interkontinental-Cup
mit Video1:14
Reaktion auf Kritik an hohen Preisen :Fußball-WM: FIFA führt neue günstigere Ticket-Kategorie ein
mit Video18:09
PSG muss 61 Millionen Euro nachzahlen :Mbappé gewinnt Streit um Gehalt gegen Paris Saint-Germain
mit Video0:33