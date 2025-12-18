Champions League der Frauen 2025/26 : VfL Wolfsburg muss nachsitzen

18.12.2025 | 00:00 |

Chance verpasst: Mit einem Sieg über den FC Chelsea wäre der VfL Wolfsburg direkt fürs Viertelfinale qualifiziert gewesen. Doch nach dem 1:2 müssen die Wölfinnen ins Playoff.