Schwimm-EM in Paris: Mixed-Springer vermasseln den Auftakt

Nach heftiger Kritik :FIFA gibt Investorenpläne auf
mit Video1:29
von Benno Krieger
Eigentlich wollten die Wasserspringer dem deutschen EM-Team in Paris einen glänzenden Start bescheren. Doch es kommt ganz anders.
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