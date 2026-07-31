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Sport

Schwimm-EM in Paris: Mixed-Springer vermasseln den Auftakt

Schwimm-EM in Paris:Mixed-Springer vermasseln den Auftakt

von Benno Krieger

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Lena Hentschel

Eigentlich wollten die Wasserspringer dem deutschen EM-Team in Paris einen glänzenden Start bescheren. Doch es kommt ganz anders.

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Quelle: Reuters

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