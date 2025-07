Tour de France: Pogacar feiert besonderen Sieg in Rouen

Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz und der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann konnten dem hohen Tempo der Topstars am letzten Anstieg nicht mehr folgen und hatten mit dem Ausgang der Etappe nichts zu tun. Van der Poel liegt in der Gesamtwertung der 112. Frankreich-Rundfahrt zeitgleich mit Pogacar an der Spitze. Dritter ist der zweimalige Toursieger Jonas Vingegaard aus Dänemark, der acht Sekunden zurück liegt.