Die deutsche Nationalmannschaft scheitert bei der WM sensationell bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay. Die internationale Presse reibt sich verwundert die Augen.

Nicht zu fassen: Die DFB-Kicker bleiben bei der dritten Weltmeisterschaft in Folge weit hinter den Erwartungen. Quelle: AFP

England

Daily Mail: "Die bisher größte Überraschung des Turniers."



The Guardian: "Natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf Deutschland, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen verloren hat, doch Paraguays Spielplan war makellos. Dies ist einer der größten Momente in der Geschichte des Landes."

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Frankreich

L'Équipe: "Es ist die bislang größte Überraschung des Turniers. Obwohl die Paraguayer während des gesamten Spiels in puncto Ballbesitz unterlegen waren, kämpften sie verbissen darum, die deutschen Pläne zu durchkreuzen."

Was für ein Erdbeben in Boston! „ Le Dauphiné (Frankreich)



Le Dauphiné: "Paraguay sorgt für eine Sensation und schaltet Deutschland aus. Die Deutschen enttäuschen bei ihrer dritten Weltmeisterschaft in Folge, während Paraguay sein erstes K.o.-Spiel gewinnt. Was für ein Erdbeben in Boston!"

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er hingegen aus - er sei "keiner, der wegläuft". 30.06.2026 | 4:10 min

Italien

Gazzetta dello Sport: "Flop Germania! Die Deutschen zeigten zwar eine leichte Verbesserung gegenüber 2018 und 2022, konnten aber den Erwartungen nicht gerecht werden."



Tuttosport: "Die erste große Überraschung der Weltmeisterschaft 2026 ist das Ausscheiden Deutschlands."

Corriere dello Sport: "Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus, Paraguay schafft das Kunststück und zieht ins Achtelfinale ein."

In der ZDF-Expertenrunde sind sich alle einig, dass sich der Trainer hinterfragen muss und das auch sicherlich macht. Aber auch alle Spieler. 30.06.2026 | 2:39 min

Österreich

Kronen-Zeitung: "WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller. Paraguay sensationell, mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet."

Schweiz

Blick: "Aus, aus, aus, aus, die WM ist aus - zumindest für den Champion von 2014. Deutschland erlebt in Boston eine der bittersten Stunden seiner Fußball-Geschichte. Das Aus kommt ausgerechnet im Penaltyschießen, das bisher die deutsche Paradedisziplin an Weltmeisterschaften war."



Tages-Anzeiger: "Deutschland scheitert im Penalty-Schießen - und hadert mit dem VAR: Paraguay mauert sich gegen Deutschland ins Penaltyschießen – und gewinnt dieses, weil die deutschen Nerven flattern. Der Videoschiedsrichter sorgt für Gesprächsstoff."

Die ZDF-Expertenrunde nach dem deutschen WM-Aus über die Begegnung im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. 30.06.2026 | 10:03 min

Spanien

Marca: "Von Deutschland ist nichts mehr übrig. Nicht einmal im Elfmeterschießen."

Paraguay

La Nación: "Eine heroische paraguayische Mannschaft, voller Mut und mit unbändigem Kampfgeist, getragen von der typisch guaranischen Leidenschaft, die sie in jedem Stadion auszeichnet, vollbrachte die Sensation."

"Im Elfmeterschießen schrieb Paraguay Geschichte. „ Última Hora (Paraguay)



ABC Color: "In einer Nacht voller Dramatik, heldenhafter Momente und bewundernswerter körperlicher Hingabe schrieb die paraguayische Fußballnationalmannschaft eines der glorreichsten Kapitel ihrer jüngeren Geschichte."

Die deutsche Nationalmannschaft sei bei der WM zurecht ausgeschieden, findet ZDF-Reporter Nils Kaben. Schuld seien weder der Schiedsrichter noch die unglücklichen Elferschützen. 30.06.2026 | 0:31 min

USA

New York Times/The Athletic: "Paraguay sorgte für eine der größten Überraschungen der jüngeren WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland die erste Niederlage in einem Elfmeterschießen bei diesem Turnier zufügte."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: SID, dpa