Pressestimmen zum deutschen WM-Aus:"Flop Germania!"
Die deutsche Nationalmannschaft scheitert bei der WM sensationell bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay. Die internationale Presse reibt sich verwundert die Augen.
England
Daily Mail: "Die bisher größte Überraschung des Turniers."
The Guardian: "Natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf Deutschland, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen verloren hat, doch Paraguays Spielplan war makellos. Dies ist einer der größten Momente in der Geschichte des Landes."
Frankreich
L'Équipe: "Es ist die bislang größte Überraschung des Turniers. Obwohl die Paraguayer während des gesamten Spiels in puncto Ballbesitz unterlegen waren, kämpften sie verbissen darum, die deutschen Pläne zu durchkreuzen."
Le Dauphiné: "Paraguay sorgt für eine Sensation und schaltet Deutschland aus. Die Deutschen enttäuschen bei ihrer dritten Weltmeisterschaft in Folge, während Paraguay sein erstes K.o.-Spiel gewinnt. Was für ein Erdbeben in Boston!"
Italien
Gazzetta dello Sport: "Flop Germania! Die Deutschen zeigten zwar eine leichte Verbesserung gegenüber 2018 und 2022, konnten aber den Erwartungen nicht gerecht werden."
Tuttosport: "Die erste große Überraschung der Weltmeisterschaft 2026 ist das Ausscheiden Deutschlands."
Corriere dello Sport: "Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus, Paraguay schafft das Kunststück und zieht ins Achtelfinale ein."
Österreich
Kronen-Zeitung: "WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller. Paraguay sensationell, mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet."
Schweiz
Blick: "Aus, aus, aus, aus, die WM ist aus - zumindest für den Champion von 2014. Deutschland erlebt in Boston eine der bittersten Stunden seiner Fußball-Geschichte. Das Aus kommt ausgerechnet im Penaltyschießen, das bisher die deutsche Paradedisziplin an Weltmeisterschaften war."
Tages-Anzeiger: "Deutschland scheitert im Penalty-Schießen - und hadert mit dem VAR: Paraguay mauert sich gegen Deutschland ins Penaltyschießen – und gewinnt dieses, weil die deutschen Nerven flattern. Der Videoschiedsrichter sorgt für Gesprächsstoff."
Spanien
Marca: "Von Deutschland ist nichts mehr übrig. Nicht einmal im Elfmeterschießen."
Paraguay
La Nación: "Eine heroische paraguayische Mannschaft, voller Mut und mit unbändigem Kampfgeist, getragen von der typisch guaranischen Leidenschaft, die sie in jedem Stadion auszeichnet, vollbrachte die Sensation."
ABC Color: "In einer Nacht voller Dramatik, heldenhafter Momente und bewundernswerter körperlicher Hingabe schrieb die paraguayische Fußballnationalmannschaft eines der glorreichsten Kapitel ihrer jüngeren Geschichte."
USA
New York Times/The Athletic: "Paraguay sorgte für eine der größten Überraschungen der jüngeren WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland die erste Niederlage in einem Elfmeterschießen bei diesem Turnier zufügte."
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Mehr zur WM
Wer wann im Sechzehntelfinale spielt:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026