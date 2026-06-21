Stuttgarter Topscorer bei WM:"Beeindruckender anderer Karriereweg": Das Phänomen Undav
von Jannik Schneider
Nach dem Doppelpack und Last-Minute-Siegtreffer nach Einwechslung schwärmen Experten, seine Mitspieler und Bundestrainer Julian Nagelsmann von Deniz Undav.
"Nein, leider nicht. Vielleicht nach der Weltmeisterschaft im Urlaub am Strand. Jetzt bin ich zu fokussiert auf das Turnier", entgegnete der Mann des Abends am ZDF-Mikrofon auf die Frage, ob er in solchen Momenten über seinen ungewöhnlichen Karriereweg nachdenke.
Vor sechs Jahren kickte Deniz Undav noch beim SV Meppen in der dritten Bundesliga, zuvor gar eine Liga tiefer in Havelse und bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Ende Juni 2026 ist er nach dem zweiten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft Topscorer des gesamten Turniers mit zwei Treffern und zwei Vorlagen - vor Granden wie Lionel Messi und Co.
Mertesacker schwärmt von Undav
Das ZDF-Panel im Studio in Berlin adelte den DFB-Joker folgerichtig nach dem Last-Minute-Erfolg gegen die Elfenbeinküste. Per Mertesacker geriet ins Schwärmen: "Was so schön ist bei Deniz Undav, ist dieser andere Karriereweg. Heutzutage spricht man ja viel über Jugendakademien und wie alle dort gezüchtet werden."
Undav aber sei über Umwege wie Meppen, Belgien, die Premier League und Stuttgart zur WM gekommen. "Er produziert Scorer im Schnitt unter 30 Minuten und steht immer wieder richtig. Heute hat er erneut gezeigt, was für eine Qualität er besitzt. Nach den tollen Vorbereitungen von Nadiem Amiri und Felix Nmecha zwei Weltklasse-Aktionen von Undav. Das muss man so stehen lassen."
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Für ZDF-Experte Christoph Kramer sei das Stürmer-Näschen beindruckend und wie "er sich clever nur zwei, drei Meter löst mit unterschiedlichen Tempoverschärfungen." Undav habe zudem ein "sehr gutes Timing", wann er entgegen kommen müsse. "Deniz ist ein kompletter Instinktfußballer."
Kromp glaubt nicht an schnelle Rollenänderung
Christian Streich ergänzte: "Es gibt ja gewisse Wahrscheinlichkeiten, wo und wie der Ball herunterkommt. Dafür hat er einfach die Qualität. Er ist ein wahnsinnig guter Fußballer, der sofort funktioniert und das erste Tor mit links leicht aussehen lässt. Es gibt aber auch Stürmer, die hauen den Ball drüber."
Für "Fritzy" Kromp werde sogar Kai Havertz noch stärker, wenn Undav eingewechselt werde. Für die Bundesliga-Trainerin ist daher auch klar: "So schnell ändert sich seine Joker-Rolle nicht."
Während Undav am TV-Mikrofon von Teamkollege Jonathan Tah für dessen Leistung auf aber vor allem als Teamplayer neben dem Platz gelobt wurde, stellte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF die Startelffrage gleich selbst.
Streich bei Startelffrage auch vorsichtig
"Jetzt geht die Frage los, ob er irgendwann mal beginnt. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Seine Rolle und seine Quote sind unfassbar wichtig für uns", philosophierte der Bundestrainer. "Man kann auch sagen, lass ihm in seinem ,Flow`, lass ihn in seiner Rolle, weil er Spiele damit gestaltet hat."
Trainerurgestein Streich sagte im ZDF-Studio in seiner ganz eigenen Art: "Ich würde erstmal ein paar Stunden nachdenken, über alle Szenarien mit den Spielern sprechen. Ich würde Leroy Sané wieder spielen lassen und Undav irgendwann einwechseln. Wie Nils Petersen in Freiburg auch. Das war sein Segen. So ist er Nationalspieler geworden."
Ob Deniz Undav in die Startelf rückt, wird im und um das DFB-Lager die bestimmende Frage der nächsten Tage bis zum Spiel gegen Ecuador.
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