HSV-Torwart Heuer Fernandes: "Der Umbruch bringt neue Energie"

Die Niederlage gegen den FC St. Pauli hat den Zweifel verstärkt, dass die umgebaute Mannschaft des HSV in der Bundesliga bestehen kann. Torwart Heuer Fernandes glaubt an sein Team.

Torwart Daniel Heuer Fernandes ist so etwas wie das Gesicht der Rückkehr des HSV in die Bundesliga. Quelle: ddp

Kaum wieder in der Bundesliga zurück, muss der HSV schon den ersten herben Rückschlag verkraften. Beim 0:2 gegen den FC St. Pauli zeigte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Spielverlauf, dass es lange dauern könnte, bis der HSV wieder die Nummer 1 in Hamburg ist.

Daniel Heuer Fernandes - das Gesicht des Aufstiegs

Die Nummer 1 des HSV, Daniel Heuer Fernandes, ließ sich am Samstagabend bei seinem Besuch im aktuellen sportstudio auch nicht von den Bildern der großartigen Stimmung im Stadion trösten. "Die Derby-Niederlage steht über allem", sagte der Torwart. "Und deswegen sind wir auch sehr frustriert aus dem Spiel rausgegangen."

Aber was vorher passiert ist und auch die Vorfreude auf das Spiel, das war wieder grandios und es zeigt einfach, was den Verein ausmacht. „ Daniel Heuer Fernandes, Torwart

Heuer Fernandes ist so etwas wie das Gesicht der Rückkehr des HSV in die Bundesliga. Nicht nur, weil er im entscheidenden Spiel gegen den SSV Ulm mit einem gehaltenen Elfmeter sein Team auf die Siegerstraße brachte.

Auch nicht, weil er sich nach diesem Spiel als das größte Partybiest der Mannschaft erwies, wie es die ZDF-Doku "Always Hamburg" zeigt. Sondern vor allem, weil er bei sechs der sieben Aufstiegsversuche dabei war. Nur Bakery Jatta ist aus dem aktuellen Kader länger im Klub als er.

Mehrfach die Nummer 1 zurückerobert

Er habe in dieser Zeit vor allem gelernt, "dass du Widerstände überwinden musst", so Heuer Fernandes. "Wir hatten viele Widerstände, wir hatten viele Ups, viele Downs. Ich glaube, die Wucht, die wir mit der Mannschaft, mit den Fans erarbeitet haben, hat uns am Ende dahin gebracht, wo wir jetzt sind."

Und deswegen bin ich auch stolz auf den Weg, den wir gegangen sind. „ Daniel Heuer Fernandes, Torwart

Auch der Torwart selbst musste viele Widerstände überwinden. Mehrfach wurde er in diesen sechs Jahren zum Ersatzmann herabgestuft. "Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nicht auch eine Schnute gezogen habe in der einen oder anderen Situation", sagte er.

"Das ist natürlich erstmal ein Schock oder auch eine Enttäuschung", so der Keeper. "Natürlich brauchst du einen gewissen Moment, das alles zu verkraften, aber im nächsten Moment musst du dann auch wieder den Schalter umdrehen und auf dich schauen, auf die Qualität und auf den Glauben, dass du wieder spielen kannst. Über diese Motivation habe ich mich immer zurückgekämpft."

Konkurrenzkampf mit Daniel Peretz

Trotz seines großen Anteils am Aufstieg musste er sich vor dieser Saison dem Konkurrenzkampf mit dem von Bayern München ausgeliehenen Daniel Peretz stellen und erfuhr erst zwei Tage vor dem ersten Spieltag, dass er die Nummer 1 bleibt.

Ansonsten hätte Trainer Merlin Polzin dem runderneuerten Team noch einen Führungsspieler genommen, nachdem unter anderen Kapitän Sebastian Schonlau, Torjäger Davie Selke und Regisseur Ludovit Reis den Verein im Sommer verlassen haben.

"Wenn man die Beziehungsebene zu den Spielern sieht, ist das natürlich ein herber Schlag", sagte Heuer Fernandes zum personellen Umbruch. "Aber wir sind alle im Fußballgeschäft."

Natürlich hat so ein Aufstieg neue Herausforderungen. Es ist eine Entscheidung vom Verein gewesen, diesen Weg zu gehen. Und den werden wir voll mitziehen. „ Daniel Heuer Fernandes, Torwart

Power für die nächsten Wochen

Im Umfeld des HSV sind in den letzten Wochen die Stimmen lauter geworden, die befürchten, der Umbruch könne zu stark ausgefallen sein und die Aufstiegseuphorie ersticken. "Die Sichtweise habe ich nicht, weil dieser Geist damals auch nicht einfach so kam, der hat sich entwickelt", sagte Heuer Fernandes.

Wir sind gerade in der Phase, wo so ein Umbruch stattfindet. Aber aus diesem Umbruch kannst du auch wieder Energie ziehen. „ Daniel Heuer Fernandes, Torwart

Heuer Fernandes weiter: "Es sind neue, gute Charaktere dabei, die wieder neue Impulse bringen. Und genau diese Sichtweise wollen wir haben und wollen daraus Power ziehen für die kommenden Wochen."